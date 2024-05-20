Ekrem'in yandaşları bile çileden çıktı! Levent Gültekin açtı ağzını yumdu gözünü... "Babanın parasıyla mı götürüyorsun?"

RECEP YEŞİL

Her fırsatta 'israf' edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İtalya'nın başkenti Roma'ya bir dizi programı için seyahat gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun seyahatinin konaklama masrafı ise dudak uçuklattı.

Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.

O GAZETECİLER DE GEZİDE YER ALDI!

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İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu'na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi yandaş gazetecilerin de bulunduğu 43 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etti.

YANDAŞLARI BİLE ÇİLEDEN ÇIKTI: BABANIN PARASI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun israfın dibine vurduğu Roma çıkarması; yandaşı Levent Gültekin'i bile çileden çıkardı.

İmamoğlu'nu topa tutan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

Babanın parasıyla mı götürüyorsun? Ekrem İmamoğlu, bizim paramızla kendine yandaş medya yaratıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı 15 gazeteciyle geziyor. Belediye Başkanı 43 gazeteci götürüyor Roma'ya.

Burası Dingo'nun ahırı mı? Saygın gazetecilerden çağırılan yok. Murat Ongun, kiminle ahbap-çavuş ilişkisi kurmuşsa onları davet ediyorlar.