  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem’in yalan üstüne yalanları! Aldıkları rüşvetleri gizlemek için suçluyorlar!
Gündem

Ekrem’in yalan üstüne yalanları! Aldıkları rüşvetleri gizlemek için suçluyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 10:36:00 -
Ekrem’in yalan üstüne yalanları! Aldıkları rüşvetleri gizlemek için suçluyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Her şey çok güzel olacak”tı..

Öyle diyordu, Ekrem İmamoğlu..

Görüyoruz işte..

Yine rögar temizliği yapılmadığı için, İstanbul’da, Ağustos ayında bir saat yağan yağmurda, sel baskınları yaşadık..

Boğaz’daki kaçak yalıda suçüstü oldu..

Kendisini kurtarmak için, iftiralara başvuruyor..

Daha önce de söylemiş..

15 Ağustos 2022’de, “7 ormandan 85 milyar dolar rant elde edilmiş” demiş.

Bu yalancı adama hatırlatayım..

Bir tane orman alanından şu veya bu kişiye verilmiş, imara açılmış 1 m2 yer gösteremezsin..

Onu olsa olsa, belediyenin yeşil alanını, kendi arsanmış gibi gösterdiğin şekilde, sen yaparsın..

2022’de söylemiş.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İmamoğlu cephesinin ‘Özgür Özel kaygısı’ ortaya çıktı! ‘Kılıçdaroğlu’ndan ağızları yandığı için…’
İmamoğlu cephesinin ‘Özgür Özel kaygısı’ ortaya çıktı! ‘Kılıçdaroğlu’ndan ağızları yandığı için…’

Medya

İmamoğlu cephesinin ‘Özgür Özel kaygısı’ ortaya çıktı! ‘Kılıçdaroğlu’ndan ağızları yandığı için…’

Vaniköy’deki skandalda yeni detay! İmamoğlu İBB'si katliamı yalan belgeyle yapmış!
Vaniköy’deki skandalda yeni detay! İmamoğlu İBB'si katliamı yalan belgeyle yapmış!

Gündem

Vaniköy’deki skandalda yeni detay! İmamoğlu İBB'si katliamı yalan belgeyle yapmış!

İmamoğlu, Özgür Özel'den istediğini aldı! Dikkat çeken "FETÖ" detayı
İmamoğlu, Özgür Özel'den istediğini aldı! Dikkat çeken "FETÖ" detayı

Medya

İmamoğlu, Özgür Özel'den istediğini aldı! Dikkat çeken "FETÖ" detayı

Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP içindeki rakibini açıkladı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında onunla kapışacak
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP içindeki rakibini açıkladı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında onunla kapışacak

Medya

Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP içindeki rakibini açıkladı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında onunla kapışacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23