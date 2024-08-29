Ekrem’in yalan üstüne yalanları! Aldıkları rüşvetleri gizlemek için suçluyorlar!

“Her şey çok güzel olacak”tı..

Öyle diyordu, Ekrem İmamoğlu..

Görüyoruz işte..

Yine rögar temizliği yapılmadığı için, İstanbul’da, Ağustos ayında bir saat yağan yağmurda, sel baskınları yaşadık..

Boğaz’daki kaçak yalıda suçüstü oldu..

Kendisini kurtarmak için, iftiralara başvuruyor..

Daha önce de söylemiş..

15 Ağustos 2022’de, “7 ormandan 85 milyar dolar rant elde edilmiş” demiş.

Bu yalancı adama hatırlatayım..

Bir tane orman alanından şu veya bu kişiye verilmiş, imara açılmış 1 m2 yer gösteremezsin..

Onu olsa olsa, belediyenin yeşil alanını, kendi arsanmış gibi gösterdiğin şekilde, sen yaparsın..

2022’de söylemiş.

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