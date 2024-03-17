Ekrem'in şirazesi fena kaydı

Buğra Kardan İstanbul

Yolda kalan otobüslerle, yanan metrobüslerle, aksayan metro seferleriyle, yürümeyen merdivenlerle ve bantlarla anılan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nda stres hâkim. Yerine getiremediği vaatler, adının karıştığı rezaletler gündeme gelince gerilen İmamoğlu, peş peşe potlar kırıyor. CHP’deki para skandalı ilgili soru soran muhabire “Seni rahatsız eden ne? Avukat mısın, yargıç mısın” diye çıkışan İmamoğlu, son olarak dijital platformda bir seyircinin 2022’deki kar felâketi esnasında İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıda keyif çatmasını hatırlatması üzerine, “Senin o söylediğin konuda hâlâ suç duyurularım devam ediyor. O konuda mağdurum. Bırak benimle AK Parti ağzıyla konuşmayı” diye köpürdü. CHP’li anketçilerin Murat Kurum’un önde olduğunu bildirmelerinin İmamoğlu’nu daha da saldırganlaştırdığı kaydedildi. İBB koltuğun koruyamayacağını gören İmamoğlu’nun öfkesini kontrol edemediği, ruhi buhran geçirdiği belirtilerek, “Ekrem Bey’in hâli vakti iyi görünmüyor” yorumları peş peşe gelmeye başladı.

Halkın tokadını yeme korkusu

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Cengiz Alçayır da, şunları söyledi: “İmamoğlu kimin karşısında pençe çıkaracağını, aslan olacağını bilir. Kimin karşısında süt dökmüş kedi olacağını da bilir. Onun böyle davranmasının nedeni 31 Mart’ta sandığa gömüleceğini, 16 milyonun tokadını yiyeceğini bilmesinden ileri gelmektedir. İstanbul’da itibarı kalmamıştır. Siyaseten iflas etmiştir. Bu durum onu zıvanadan çıkarmaktadır. Tutmadığı sözler ortaya dökülünce saldırganlaşmaktadır. İbret vericidir ki sevgi pıtırcığı döneminden hırçın, vahşi devrine gelmiştir. Lümpen gibidir, kendine soru soranlara ve yergide bulunanlara efelenmektedir, halka bağırıp çağırmaktadır. Ruh hâli iyi değildir. Doktor Bülent Kerimoğlu’nun da ifade ettiği gibi ‘Bir elimde ay, bir elimde güneş var’ diyen birinin normal olduğu iddia edilemez. Çünkü CHP’nin anketçilerinden menfi haberler gelmektedir. Bu haberler onu sıkıntıya sevk etmektedir. İmamoğlu, anketlerde Kurum’la kafa kafaya gitmeyi arzu etmektedir. Normalde Kurum, İmamoğlu’nun 5 puan önündedir. Ama İmamoğlu, topluma ‘İBB seçimlerinde kafa kafaya bir tablo var’ intibaını vermeye çalışmaktadır. Bu intibaı vermede de başarılı olamadığından, İBB koltuğundan olma korkusuyla oraya buraya çatmaktadır. Ama nafile yenilgiden kaçamayacaktır. ‘Nimet nimet’ dediği şehir elinden kayıp gideceği için tedirgin, panik içinde. Tıpkı Don Kişot gibi yel değirmenleriyle kavga etmektedir. ‘Hatırlamıyorum, bilmiyorum’ demekte bağırıp çağırmaktadır. Allah yardımcısı olsun. CHP’liler bile İmamoğlu’yla dalga geçmektedir.”

Öfke nöbeti geçiriyor

Gazeteci-yazar Murat Özer de, şu görüşleri paylaştı: “İmamoğlu, öfke nöbeti geçiriyor. Bunu katıldığı TV programlarında görüyoruz. Muhabirlerle, seyircilerle atışmalarına şahit oluyoruz. İmamoğlu’na 60 aydır neler yapıp yapmadığı, vaatlerini yerine getirip getirmediği soruluyor. Bu sorulara ‘Hatırlamıyorum’ cevabı veriyor. Bu pişkinlik değil de nedir? Anlaşılan İmamoğlu, seçmeni umursamıyor. ‘Öyle ya da böyle bana oy verecek birileri var’ diyor. Yine görüyoruz ki çok sinirli. Demek ki planlar tutmuyor. Bir de para kulesi skandalı onun ayarını bozdu. Çünkü bu skandalın tam merkezinde Ekrem İmamoğlu’nun olduğu anlaşıldı. Danışmanının, şirketinin müdürünün ifadeleri ortada. Paralar toplanmış ama CHP için değil. Yani İmamoğlu, fena yakalandı. Doğal olarak onun eli ayağına dolaştı. Nihayetinde öfke nöbeti geçirmeye başladı. Seçimlere kadar bu nöbetleri müşahede edeceğiz. Hâli iyi değil. Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da İmamoğlu’nun sıkıntılı olduğunu anlattı. Onun tedavi edilmesi gerek. Bu hakikati yakınlarının da anlamaları olumlu. Hülâsa İmamoğlu, 31 Mart’a öfke patlamalarıyla gidecek. 31 Mart’ta karşı karşıya kalacağı yenilgiyle dumura uğrayacak. Halk, bütün sözlerini yiyip yutmuş İmamoğlu’nu evine gönderecek.”