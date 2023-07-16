Ekrem'in rezil sergisine karşı 130 STK bir arada! Yüzlerce kişi Feshane'ye yürüdü

Peygamber Efendimiz’in mihmandarı Ebu Eyyub El-Ensari’nin kabrinin yer aldığı Eyüpsultan ilçesi yıllardır maneviyatı yüksek etkinliklere ev sahipliği yapıyordu. Osmanlı yadigarı tarihi Feshane binasında özellikle Ramazan ayında çeşitli merasimler tertiplenerek ilçeyi ziyaret edenler için dini ve milli organizasyonlar gerçekleştiriliyordu.

Ta ki CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçirdiği tarihe kadar…

Haber7'nin haberine göre; İBB’nin AK Parti döneminde “Tasavvuf Müzesi” olarak tadilatı başlanan Feshane-i Amire binasındaki çalışmaların üzerine karabasan gibi çöken CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi, geçtiğimiz ay Feshane’yi “Art İstanbul Sanat Merkezi” adı altında açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sergideki gayriahlaki tabloları böyle incelemişti.

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Adeta rezaletin bini bir para olan sergide LGBT propagandası, dini değerleri aşağılayan ifadeler, İngilizce mahyalı cami önünde dansözler, cinsel ilişki çizimlerinin bulunduğu tablolar, ucube ve çıplak heykeller, polis düşmanlığı içeren görseller, satanizm sembolleri, sosyalizm/komünizm övgüsü gibi akıl almaz içeriklere yer verildi.

İBB TEPKİLERE ALDIRMADI, VATANDAŞLAR BİR KEZ DAHA FESHANE'YE YÜRÜDÜ

22 Haziran’da İBB Başkanı İmamoğlu’nun açılışını yaptığı rezil sergiyle ilgili toplumun her katmanından tepki üstüne tepki gelmesine rağmen aldırış edilmiyor. Bayram sürecinde 3 günlüğüne kapatılan sergi daha sonra yeniden açılmıştı.

Çıplaklık, ahlaksızlık ve paganizm kokan sergiyle ilgili bir protesto eylemi daha gerçekleştirildi.

İmamoğlu’nun sergisine karşı birleşen 130 sivil toplum kuruluşu, bugün Feshane önünde eylem yaptı. 16 Temmuz Pazar günü (bugün) saat 14.00’te gerçekleştirilen geniş çaplı protesto gösterisinin ardından basın açıklaması yapıldı.

Eyülsultan’ın maneviyatına sahip çıkmak üzere onlarda duyarlı vatandaşın katılım sağladığı eyleme Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülük etti. Eylemde; Türkiye Aile Meclisi Platformu, Dünya Çocuk Hakları Derneği, Dünya İyilik Derneği, Millet İradesini Savunanlar ve Adalet Konseyi gibi sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

TEPKİMİZ SANATA DEĞİL PESPAYELİĞE

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, "pespayelik" ve "iğrençlik" olarak nitelediği sergi dolayısıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. "Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz" diyen Kürşat Mican, tepkileri 'sanat karşıtlığı' diye çarpıtan kesimlere de itirazda bulundu. Mican, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz sanat düşmanı değiliz. Biz siyaset için burada değiliz. Milli ve manevi değerlerimiz için buradayız. İçerideki sergide sözde sanat adı altında sergilenen İslam’a hakaret var, cami önünde dansöz oynatılan tablolar var, LGBT propagandası yapan tablo var, Gezi kalkışmasına güzelleme yapan tablo var, polisimize nefret içeren tablo mevcut, satanizmi paganizmi öven figürler içeride. Sosyalizmi, komünizmi öven ve reklamını yapan tablolar yine içeride mevcut. Bizim burada tepkimiz, içeride sanat adı altında yapılan iğrençliğedir, pespayeliğedir."

MANEVİ BÜYÜKLERİMİZE SAYGISIZLIK

Mican, şöyle devam etti:

"Burası Eyüpsultan. Maneviyatı çok yüksek bir ilçe. Başta Eyüp el Ensari hazretleri ve birçok alim, veli, büyük zatlar medfun bulunmakta. Burada bu manevi büyüklerimize büyük saygısızlık yapılmakta. Biz sanatın ne demek olduğunu biliyoruz. Ecdadımızdan biliyoruz. Süleymaniye’ye, Selimiye’ye, Sultanahmet’e gidin, ecdadımızın sanatlarını görün."

Eylemde yaptığı konuşmasında Mican, "Ekrem İmamoğlu burada Eyüpsultan’da namaz kıldı, ibadet etti, dua etti. ‘Milli ve manevi değerlere bağlıyım’ dedi. Ama içerideki sergiyi gezmemiş sanırım. İçerideki sergiyi gezip görse nasıl bir pespayelik olduğunu görecek." dedi.

SUÇ DUYURUSU YAĞDI

Eylem sonrasında İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere imza kampanyası başlatıldı.

SEYRETME İPTAL ET

İBB'nin sergisine yönelik 27 Haziran'da bir protesto eylemi daha yapılmıştı. Sergiye karşı bugün tarihi Feshane binası önünde bir araya gelen hukukçular, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda duyarlı vatandaş İBB’ye tepki göstermişti.