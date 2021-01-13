Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı

Zekeriya Say İstanbul

Skandallar silsilesine her gün yeni bir halka ekleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan ve Üsküdar’da yer alan Şemsi Paşa Camii’ndeki yol çalışmasıyla gündemde. Beyaz Türklerin yaşadığı yalıların önüne sahil yolu yapmayı aklından geçirmeyen “Beton Ekrem” lakaplı CHP’li İmamoğlu’nun, uygulamaya koyduğu proje ile 441 yıllık tarihi Şemsi Paşa Camii’nin “yalı” özelliğini kaybetmesine neden oldu. CHP’li İmamoğlu’nun kendi projelerini yapmak yerine, 3 buçuk yıl önce rafa kaldırılan bir projeyi yeniden hayata geçirerek, cami ile deniz arasına tarihi dokuyu bozması ise tepki topladı.

Hastane yolunu yapmadı ama camiye yol yaptı

“Para yok” diyerek pandemi döneminde İstanbul halkı için hayati önem taşıyan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmayan CHP’li Ekrem İmamoğlu, büyük bir rezalete imza atarak Üsküdar’da bulunan 441 yıllık Şemsi Paşa Camii ile deniz arasına beton yol yaptı. CHP’nin oy deposu olarak bilinen ve Beyaz Türklerin yaşadığı İstanbul’daki toplam 366 adet yalının önüne sahil yolu yapmayı aklından geçirmeyen “Beton Ekrem” lakaplı İmamoğlu’nun, uygulamaya koyduğu çelik konsol sistemi nedeniyle tarihi Şemsi Paşa Camii’nin “yalı” özelliği kayboldu. Seçim sürecinde orijinal projelerle İstanbulluların karşısına çıktığını söyleyen CHP’li İmamoğlu’nun, 3 buçuk yıl önce rafa kaldırılan bir projeyi apar topar bir şekilde yeniden hayata geçirmesi ise tepkilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu yaptığı tarihi eser düşmanlığıyla İstanbulluların tepkisini toplarken, CHP’nin “arka bahçesi” niteliğindeki STK’lara bile pes dedirtti.

Mimarlar odası da İmamoğlu’na karşı

Mimar Sinan’ın en güzel eserlerinden biri olan ve kamuoyunca “Kuşkonmaz Camii” olarak bilinen Şemsi Paşa Camii ile deniz arasına İBB tarafından yol yapılması ile ilgili ulaştığımız Mimarlar Odası, ‘İmamoğlu’nun yaptığı yola karşı olduklarını ve gerekli kurumlarla gerçekleştirdikleri yazışmaların cevaplarını beklediklerini’ aktardı. Mimarlar Odası Kadıköy temsilciliği, gazetemize yaptığı açıklamada, “2017’deki projeye karşı oldukları gibi Ekrem İmamoğlu’nun çalışmasına da karşı olduklarını ve yapılan yolun Yönetim Kurulu’nun gündem maddesi arasında olduğunu” aktardı. Konuyla alakalı olarak kısa bir süre içinde açıklama yapmayı planladıklarını aktaran Mimar Odası temsilcisi, İmamoğlu’nun yaptığı yol çalışması ile ilgili yargının vereceği kararı bekleyeceklerini söyledi.

Tepkiler çığ gibi

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı beton yol ile tarihi Şemsi Paşa Camii’ni “yol geçen hanına” çevirecek olmasına sosyal medyadan tepki çığ gibi geldi. Şemsi Paşa Camii’nin dolguya kurban edilmemesi gerektiğini söyleyen Mimar Mehmet Öğün, twitter’dan yaptığı açıklamada, “Üsküdar Şemsi Paşa Camii’nin denizle kurduğu ilişkiyi değiştirmek, onu var eden, özel kılan ‘asli kararlara’ müdahale etmek anlamına gelir” dedi. Yine sosyal medyadan açıklama yapan bir diğer mimar Halil İbrahim Düzenli ise “Bir HALK, şehrin mücevheri bir CAMİ ile dünyanın kıymetlisi bir DENİZ arasından DAR bir yoldan geçse ne olur? Her iki kıymetin yüceliğini kavramaya ve onların çağrıştırdığı sonsuzluğu tefekküre sebep olur. Acilen bu “yol genişletmesi”nden vaz geçilmeli!” diyerek, tarihi katleden bu hatadan dönülmesi gerektiğini söyledi.