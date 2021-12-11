Ekrem'in pisliğini itfaiye temizliyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından neredeyse hemen her gün gördüğümüz İETT otobüsü arazılarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu seferki manzara biraz farklıydı. Vatandaşların bozulduktan sonra ittiği İETT otobüslerinin görüntüleri hafızalardaki yerini korurken, bu kez, İstanbul'da arızalanan bir İETT otobüsüne itfaiye aracının yardıma geldiği görüldü. İmamoğlu'nun, yangın için tetikte olması gereken Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarını, kendi beceriksizliğinden kaynaklanan otobüs arızaları için yardımda kullanması vatandaşların tepkisini çekti.