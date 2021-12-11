  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem'in pisliğini itfaiye temizliyor
Gündem

Ekrem'in pisliğini itfaiye temizliyor

Ekrem İmamoğlu'nun, yangın için tetikte olması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarını, kendi beceriksizliğinden kaynaklanan otobüs arızaları için yardımda kullandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:06:00 -
Ekrem'in pisliğini itfaiye temizliyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından neredeyse hemen her gün gördüğümüz İETT otobüsü arazılarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu seferki manzara biraz farklıydı. Vatandaşların bozulduktan sonra ittiği İETT otobüslerinin görüntüleri hafızalardaki yerini korurken, bu kez, İstanbul'da arızalanan bir İETT otobüsüne itfaiye aracının yardıma geldiği görüldü. İmamoğlu'nun, yangın için tetikte olması gereken Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarını, kendi beceriksizliğinden kaynaklanan otobüs arızaları için yardımda kullanması vatandaşların tepkisini çekti.   

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isim bir bir açıklayarak duyurdu: Mansur Yavaş için geri sayım başladı
Gündem

AK Partili isim bir bir açıklayarak duyurdu: Mansur Yavaş için geri sayım başladı

AK Parti Ankara Milletvekli Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yavaş’ın önü..
Putin'in sağ kolundan bomba
Dünya

Putin'in sağ kolundan bomba "Erdoğan" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili, “O, Başkan..
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay