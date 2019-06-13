Ekrem’in ortağının iftirasına 3 yıl hapis

Muhammed Uzun İstanbul

Seçim kampanyası sürecinde ortaya attığı iddiaların hepsi yalanlanan ancak mesnetsiz suçlamalar ile kara propagandadan vazgeçmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun iş ortağı Metin Gül’e mahkeme tokadı indi. 2017 yılında CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin ÇED raporu alınmadan inşaat izni verdiği Gül İnşaat’ın sahibi Metin Gül’ün, AK Partili yöneticileri darp ettiği ve iftira attığı olayla ilgili 3 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

‘Rüşvet’ dedi iftira çıktı

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi ve Gül İnşaat şirketiyle ortak yapılan Vira İstanbul projesinde, müteahhit Metin Gül, ağaçların kesildiği ihbarı üzerine olay yerine gelen AK Partili yönetici Oğuzhan Karahan’ı darp etmiş, yanındaki işçilere de “Vurun, öldürün” diyerek hedef göstermişti. Yasalara uygun ruhsat verilmediği iddialarıyla gündeme gelen Vira İstanbul’da 2017’nin Eylül ayında yaşanan skandal olayın yargıya yansımasının ardından Metin Gül, AK Partili yöneticilerin kendisinden 5 milyon TL rüşvet istediğini ileri sürmüştü. İftira attığı mahkeme kararıyla tescillenen ve 3 yıl hapis cezası alan Metin Gül’ün, işçilerini de galeyana getirerek, AK Partileri darp ettiği olayla ilgili ceza davası ise halen devam ediyor.