0553 313 94 23

Ekrem’in ortağının iftirasına 3 yıl hapis

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun proje ortağı, Beylikdüzü’nde inşaatçılık yapan Metin Gül, AK Partili yöneticileri darp etmekten ve iftira atmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekrem İmamoğlu’nun ortağının eşkıyalığı mahkemece tescillendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:59
Ekrem’in ortağının iftirasına 3 yıl hapis

 Muhammed Uzun  İstanbul 

Seçim kampanyası sürecinde ortaya attığı iddiaların hepsi yalanlanan ancak mesnetsiz suçlamalar ile kara propagandadan vazgeçmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun iş ortağı Metin Gül’e mahkeme tokadı indi. 2017 yılında CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin ÇED raporu alınmadan inşaat izni verdiği Gül İnşaat’ın sahibi Metin Gül’ün, AK Partili yöneticileri darp ettiği ve iftira attığı olayla ilgili 3 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

‘Rüşvet’ dedi iftira çıktı

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi ve Gül İnşaat şirketiyle ortak yapılan Vira İstanbul projesinde, müteahhit Metin Gül, ağaçların kesildiği ihbarı üzerine olay yerine gelen AK Partili yönetici Oğuzhan Karahan’ı darp etmiş, yanındaki işçilere de “Vurun, öldürün” diyerek hedef göstermişti. Yasalara uygun ruhsat verilmediği iddialarıyla gündeme gelen Vira İstanbul’da 2017’nin Eylül ayında yaşanan skandal olayın yargıya yansımasının ardından Metin Gül, AK Partili yöneticilerin kendisinden 5 milyon TL rüşvet istediğini ileri sürmüştü. İftira attığı mahkeme kararıyla tescillenen ve 3 yıl hapis cezası alan Metin Gül’ün, işçilerini de galeyana getirerek, AK Partileri darp ettiği olayla ilgili ceza davası ise halen devam ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:59
  1. İstanbul
  2. Seçim kampanyası
  3. CHP
  4. Beylikdüzü Belediyesi
  5. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  6. Gül İnşaat
  7. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    1. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    2. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    3. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    4. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    5. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    6. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    7. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    8. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    9. Kümes hayvancılığı üretimi
    10. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    11. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    12. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    13. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    14. Asya borsaları
    15. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    18. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    19. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    20. Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor
    21. Anadolu’dan yüzde 70 daha ucuza..
    22. (Özel) Ege’de yakalanan düzensiz..
    23. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    24. Yalova’da dünürlerin kavgası cinayetle..
    25. Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan..
    26. Tut’un beyaz altınında hasat zamanı
    27. İzmir’de Meme Sağlığı Merkezi hizmette
    28. Ehramı yeniden popülerleştirdiler
    29. Uluslararası Borneo Festivali'nde..
    30. Özvatan’da Okçuluk Şampiyonası Başladı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!