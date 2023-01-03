Ekrem'in metrolarında sapkınlar için destek çağrısı!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB metro araçlarında LGBT propagandası yapılıyor.

Günde yaklaşık 2,5 milyon yolcunun kullandığı metrolarda, Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan videolar yayınlanarak, İstanbullu sapkınlığa destek için protestolara davet ediliyor.

Yaklaşık 15 dakikada bir ekrana yansıtılan videoda, "Değişim İçin Protesto Hakkını Koru" başlığı kullanılırken, LGBT'li sapkınların Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yaptığı görüntüler yer alıyor.

Videosu İBB metrosunda yayınlanan Uluslararası Af Örgütü'nün imza kampanyasına ilişkin yazının yer aldığı resmi internet sitesinde de LGBT sapkınlığı savunulurken Gezi kalkışmacılar örnek olarak gösteriliyor:

2013 yılında Taksim Gezi Parkı’nın yıkılmasını önlemek amacıyla düzenlenen protestolar; 1930’da Hindistan’da İngiliz sömürge yönetimine karşı düzenlenen Tuz Yürüyüşü; 1950’de Güney Afrika’da apartheid’e karşı düzenlenen Ulusal Protesto Günü; 1963’te Siyah Amerikalıların medeni ve ekonomik hakları için Washington’da yaptığı Yürüyüş; 1969’da New York’taki Stonewall ayaklanmaları ve ardından LGBTİ+’ların haklarını talep etmek için yapılan Onur Yürüyüşleri; 1989’da Tiananmen Meydanı’nda ve Çin’in başka yerlerinde yolsuzluğa karşı düzenlenen demokratik reform yanlısı öğrenci protestoları; 1970’lerde ve 1980’lerde Arjantin’deki Plaza de Mayo Anneleri ve Büyükannelerinin haftalık protestoları; 2010’da Tunus’ta başlayan Arap Baharı ayaklanmaları…

Irk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, yaş, engellilik, mesleki, sosyal ya da ekonomik statü veya göçmenlik statüsü nedeniyle eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan kişiler protesto hakkına yönelik kısıtlamalardan da daha fazla etkileniyor ve daha sert baskılara maruz kalıyor. Örneğin kadınlar, LGBTİ+’lar ve toplumsal cinsiyet normlarına uymayan kişiler; farklı türde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ötekileştirme, sosyal normlar ve mevzuatla karşılaşıyor. Sudan, Kolombiya ve Belarus gibi ülkelerde kadınlar protestolara katıldıkları için cinsel şiddete maruz bırakılırken, Türkiye’de Onur Yürüyüşü yıllardır yasaklanmış durumda.

Günde 2,5 milyon insana izletiliyor!

Öte yandan İBB’nin önceki gün yayınladığı verilere göre 2022’de İstanbul metroları, toplamda 757 milyon 971 bin 355 kez kullanıldı. İBB’nin verilerine göre İstanbul metroları, günde ortalama 2,5 milyon yolcu taşıyor.

Kaynak: Aydınlık