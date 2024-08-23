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Gündem Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu
Gündem

Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu

Yeniakit Publisher
2024-08-23 23:12:00 -

İBB, amatör spor kulüplerine ekipman desteğinde bulunduğu tören sırasında Ercan Sümer adlı engelli kişinin Ekrem'le görüşmek istemesi üzerine korumalar devreye girdi. Ekrem'in korumaları Sümer'i zor yoluyla sahnenin arka tarafına götürdü. Sümer korumaların kendisini darp ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine ekipman desteğinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte konuştu.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından amatör spor kulüplerinin sporcularıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bu sırada İmamoğlu ile görüşmek isteyen Ercan Sümer, korumalar tarafından zorla uzaklaştırılarak salonun arka tarafına götürüldü. İmamoğlu'nun programını tamamlayarak ayrılması sonrası Sümer, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum. Başkanım seni çok seviyorum, bana bir iş, ne olursun Allah aşkına... İşsizim." dedi.

Kaynak: AA
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