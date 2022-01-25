Ekrem’in kandırdığı CHP’li isimler sırayla geri vites yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na güvenen isimler yaptığı paylaşımlarla geri vites yaptı.

"Benim adım Kahraman yalan olmaz”

Rezervasyonun bir ay önce yapıldığını fotoğrafın da dün akşam çekildiğini söyleyen restoran sahibi, "Benim adım Kahraman, Allah'ın bir olduğunu söylerim ben." diyerek fotoğrafın doğruluğunu teyit etti.

"Bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı?”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Kaya'nın bu paylaşımına " Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" paylaşımında bulunmuştu.

"Herkesten özür dilerim, gerçekten utandım”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranda olduğu doğrulaması üzerine paylaşımı silen Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan özür dileyerek "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" dedi.

"Bu saate kadar açıklama yapılmalıydı”

Özrü kendi hatası dolayısıyla dilediğinin altını çizen Bekaroğlu, "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey'in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi" ifadelerini kullandı.

“Kamuoyundan özür dilerim”

CHP’li Barış Yarkadaş da özür dilemek zorunda kaldı. Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkçı Kahraman, Aykırı adlı siteye sabahleyin “Ekrem Bey bize gelmedi” demiş. Akşam saatlerinde başka bir siteye ise “Geldi” açıklamasını yapmış. Sabah verilen haber üzerinden attığım twiti sildim. Kamuoyundan da özür dilerim. Keşke herkes yanıldığında aynı tavrı gösterse…” dedi.

Taklacı Değirmenci de geri vites yaptı

Halk TV'de habercilik yerine adeta taklacılık yapan sunucu İrfan Değirmenci de geri vites yapmak zorunda kaldı. Değirmenci AK Partili Fatma Betül Sayan’dan “@drbetulsayan İddianız kısmen de olsa doğruymuş. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin.” sözleriyle özür diledi.