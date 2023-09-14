Ekrem’in İstanbul’a armağanı! Metrobüs değil çilebüs

Sorumlu olduğu kenti terk edip, Cumhurbaşkanlığı hayaliyle Türkiye'yi dolaşan, seçim hezimetinden sonra da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz diken İmamoğlu, bunu da başaramayınca orta yerde bıraktığı İstanbul'a yeniden talip oldu.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde metrobüs arıza yaptı. Araçtan inerek yürümek zorunda kalan vatandaşlar, başka bir metrobüse bindi. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların tahliye edildiği ve başka bir metrobüse kadar yürüdüğü görülüyor.

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