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Gündem Ekrem’in İstanbul’a armağanı! Metrobüs değil çilebüs
Gündem

Ekrem’in İstanbul’a armağanı! Metrobüs değil çilebüs

Yeniakit Publisher
2023-09-14 15:04:00 -

Ekrem İmamoğlu dönemi resmen 'arıza dönemi' olarak kayıtlara geçti. Bozulan ulaşım araçlarına bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde metrobüs arıza yaptı. Mağdur olan vatandaşlar, metrobüse binebilmek için yürümek zorunda kaldı.

Sorumlu olduğu kenti terk edip, Cumhurbaşkanlığı hayaliyle Türkiye'yi dolaşan, seçim hezimetinden sonra da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz diken İmamoğlu, bunu da başaramayınca orta yerde bıraktığı İstanbul'a yeniden talip oldu.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde metrobüs arıza yaptı. Araçtan inerek yürümek zorunda kalan vatandaşlar, başka bir metrobüse bindi. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların tahliye edildiği ve başka bir metrobüse kadar yürüdüğü görülüyor.

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