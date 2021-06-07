Ekrem’in israfları İBB Raporunda

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandalları şimdi de İBB Denetim Raporu’nun sayfalarına yansıdı. İBB Meclis Üyeleri tarafından hazırlanan 2020 yılı denetim raporunda, İmamoğlu yönetiminin bilinçli olarak kamuyu zarara uğrattığı saptandı. Raporda, ihale yolsuzlukları, konser israfları, içkili kokteyl ücretleri ve daha birçok başlıkta İmamoğlu’nun yolsuzlukları tek tek ifşa edildi.

İBB zarara uğratılmış

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen İBB Başkanı İmamoğlu’nun rezaletlerinin ardı arkası kesilmiyor. İBB 2020 yılı Denetim Raporu’ndaki veriler İmamoğlu yönetiminin mega kentin kaynaklarını har vurup harman savurduğunu ispatlıyor. İmamoğlu’nun talimatıyla ‘Deprem Risk Performanslarının Belirlenme İşi’ İBB iştiraki BİMTAŞ’a, 18 milyon 174 bin lira bedelle veriliyor. BİMTAŞ aynı ihaleyi, 10 milyon 592 bin lira bedelle İSTON’a devrediyor. İSTON da ihaleyi taşeron firmalara paslıyor. İBB Denetim Komisyonu Raporunda söz konusu skandal şu sözlerle anlatılıyor, “İBB’nin 18 milyon 174 bin liraya ihale ettiği işin gerçek yapım bedeli 10 milyon 592 bin lira olduğu halde başka firmalar dahil edilerek belediye 7 milyon 582 bin lira zarara uğratılmıştır.”

İhale hüllesi denetim raporunda

Benzer bir durum İstanbul Ağaç. A.Ş’de de yaşanıyor. İstanbul Ağaç A.Ş, 83 milyon 550 bin liraya aldığı ihaleyi 70 milyon 76 bin lira bedelle alt yüklenici firmalara paslıyor. İBB Denetim Raporu’nda söz konusu hülle şu sözlerle açıklanıyor: “İhale konusu iş herkesin teklif verebildiği temel ihale usulü olan Açık İhale ile verilmesi halinde 70 milyon 076.655,17 TL TL+KDV bedelle yaptırılabilecekken açık ihale yapılmayarak iş 83.550.157,57 TL+KDV bedelle yaptırılmış olup, böylece belediye, 13.473.502,40 TL zarara uğratılmıştır.” Rapor, İmamoğlu’nun vur patlasın çal oynasın belediyecilik anlayışının da kamuya verdiği zararı da açıklıyor. Salgının sürdüğü 2020 yılı içerisinde İmamoğlu, yandaş sanatçıları konser adı altında ihya etmiş. İmamoğlu’nun sadece bir yılda konsere verdiği miktar ise 72 milyon 848 bin 437,50 TL olduğu raporda belirtiliyor.

Alkole 2 milyon lira

İmamoğlu’nun skandalları bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paraları yandaşlara meze masaları kurmak için harcadığı da raporda yer alıyor. İmamoğlu yönetimi içinde alkollü içeceklerin de olduğu kokteyllere 2 milyon 40 bin lira ücret ödemiş. Aynı İmamoğlu, yandaşlarını doyurabilmek adına mönüde antrikot da bulunan 4 milyon 775 bin liralık yemek organizasyonları düzenlemiş. Raporda İmamoğlu’nun personel giderleri hakkında da yanıltıcı bilgiler verdiği saptandı. İBB Kültür A.Ş çalışanlarının yıllık maaş giderinin 8 milyon 293 bin lira olduğu belirtilmesine rağmen 11 aylık maaş giderlerinin 18 milyon 975 bin lira olduğu belirlendi.



