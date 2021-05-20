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Gündem Ekrem’in işi gücü alavere dalavere
Gündem

Ekrem’in işi gücü alavere dalavere

23 Nisan’da İl Milli Eğitim Müdürüne sataşarak kişisel reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs’ta da rahat durmadı. Taksim’deki resmi törenin ardından zabıta eşliğinde İBB çelengini anıta bırakan İmamoğlu, genelge gereği tek çelenkle tören düzenlendiğini belirterek, “Bu 9-10 yıl önce alınmış yanlış bir karar. Geri dönülmeli” şeklinde devlet içinde devletçilik oynadı!

Yeniakit Publisher
2021-05-20 09:18:00 -
Ekrem’in işi gücü alavere dalavere

Her fırsatta “16 milyon İstanbullunun başkanıyım” demesine rağmen hiç bir sorumluluk kabul etmeyen ve suçu başkalarına atıp yolsuzluklardan sıyrılmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü ifşa etmeye devam ediyoruz. İBB’deki en yetkili isim olan İmamoğlu, yandaşlarına peşkeş çektiği adrese teslim ballı ihalelerde enselenince, yaptığı trajikomik savunmalara skandal yolsuzluklarına tüy dikti.

Son işi dezenfektan

İBB’yi denetleyen İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporunda CHP’li İBB yönetiminin piyasa değeri 14,30 TL olan dezenfektanı litre başı 73 lira ödeyerek satın aldığı ve belediyeyi 885 bin TL zarara uğrattığı belirlendi. CHP’li İmamoğlu, yolsuzluğun ortaya çıkmasının ardından sorumluluktan kaçarak, “harcama ve ihale yetkim yok” diyerek suçu birim yöneticilerine atarken, İBB sözcüsü Murat Ongun da, dezenfektanın “kür halinde olduğunu ve 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edildiğini” iddia etti.

Maskeli vurgun

Yine İBB’nin devlet tarafından tavan fiyatı maksimum 1 lira olarak belirlenen 100 bin adet cerrahi maskeyi tanesini 2 lira 80 kuruştan aldığı ortaya çıktı. İhaleyi alan ve CHP ile oldukça yakın ilişkileri bulunan Muharrem ve Hülya Sarıgöl çiftine ait Işık Ambalaj firmasının ise maske üretimi için gerekli olan CE belgesinden yoksun olduğu saptandı. Ongun’un, “Hiçbir şekilde sıvı geçirmez, araç kullanırken rahatsız etmeyen ve geniş yüzeyli özel dikim” diye savunduğu maskelerde tel bile olmadığı belirlendi.

Koli koli yolsuzluk

İmamoğlu’nun, ‘Yardımlaşma’ adı altına düzenlediği kampanyadan da skandal bir soygun çıktı. İçerisinde 150 liralık gıda bulunduğu iddia söylenen kolilerden 80 liralık malzeme çıktı! İmamoğlu, “bu bir baz” diyerek skandal soyguna kılıf uydurmaya çalıştı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, daha önce de piyasa fiyatı litre bazında 3 TL olan sütleri 8 TL’den satın aldığı denetim raporlarına yansıdı. Soygunun boyutu ortaya çıkınca, sütler için “tam yağlı” savunması yapıldı.

Asfalt bile ağladı!

CHP’li İmamoğlu, İstanbul’da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etti. Gerçekte ise yalnızca 5 bin ton asfalt serimi yaptığı belirlendi. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, “500 bin ton ifadesi sehven yazılmıştır” diyerek açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı. Ayrıca CHP’li yönetim, pandemi döneminde otobüsleri garajda bekleterek başta metrobüs olmak üzere toplu ulaşımda virüsün yayılmasında baş aktör oynadı.

CHP’li İBB’nin, “Fazilet Durağı’nda 47 yolcunun otobüse aynı anda belediyeyi karalamak için bindiği” yalanı ise kamera tespiti ve yargı vasıtasıyla çürütüldü.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

serkan

TAMAM GÜZEL HABER YAPIYORSUNUZ DA BU HABERLER HER NEKADAR DOĞRU DA OLSA CHPKK ZİHNİYETİ BUNLARA İNANMIYOR VE GÖRMEZDEN GELİYOR. MUHAFAZAKAR MEDYA OLARAK BU HABERLERİ SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTMAK GEREKİYOR. MAALESEF YETERİNCE GÜNDEMDE OLMUYOR BU HABERLER. SOL KAFA MEDYA DA ZATEN BUNLARDAN BAHSETMİYOR. ONLAR İÇİN MÜKEMMEL BİR YÖNETİM VAR DİYE GÖRÜYORLAR. MAALESEF CHPKK NIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLMEYEN CAHİL (BİLEREK VE KASTEN CAHİL BIRAKILMIŞ) HALK DA BU SOL KAFA MEDYAYA İNANIYOR
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Earphone

Çok gevşek bi ya...k soytarı bu herif
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