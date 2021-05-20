Ekrem’in işi gücü alavere dalavere

Her fırsatta “16 milyon İstanbullunun başkanıyım” demesine rağmen hiç bir sorumluluk kabul etmeyen ve suçu başkalarına atıp yolsuzluklardan sıyrılmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü ifşa etmeye devam ediyoruz. İBB’deki en yetkili isim olan İmamoğlu, yandaşlarına peşkeş çektiği adrese teslim ballı ihalelerde enselenince, yaptığı trajikomik savunmalara skandal yolsuzluklarına tüy dikti.

Son işi dezenfektan

İBB’yi denetleyen İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporunda CHP’li İBB yönetiminin piyasa değeri 14,30 TL olan dezenfektanı litre başı 73 lira ödeyerek satın aldığı ve belediyeyi 885 bin TL zarara uğrattığı belirlendi. CHP’li İmamoğlu, yolsuzluğun ortaya çıkmasının ardından sorumluluktan kaçarak, “harcama ve ihale yetkim yok” diyerek suçu birim yöneticilerine atarken, İBB sözcüsü Murat Ongun da, dezenfektanın “kür halinde olduğunu ve 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edildiğini” iddia etti.

Maskeli vurgun

Yine İBB’nin devlet tarafından tavan fiyatı maksimum 1 lira olarak belirlenen 100 bin adet cerrahi maskeyi tanesini 2 lira 80 kuruştan aldığı ortaya çıktı. İhaleyi alan ve CHP ile oldukça yakın ilişkileri bulunan Muharrem ve Hülya Sarıgöl çiftine ait Işık Ambalaj firmasının ise maske üretimi için gerekli olan CE belgesinden yoksun olduğu saptandı. Ongun’un, “Hiçbir şekilde sıvı geçirmez, araç kullanırken rahatsız etmeyen ve geniş yüzeyli özel dikim” diye savunduğu maskelerde tel bile olmadığı belirlendi.

Koli koli yolsuzluk

İmamoğlu’nun, ‘Yardımlaşma’ adı altına düzenlediği kampanyadan da skandal bir soygun çıktı. İçerisinde 150 liralık gıda bulunduğu iddia söylenen kolilerden 80 liralık malzeme çıktı! İmamoğlu, “bu bir baz” diyerek skandal soyguna kılıf uydurmaya çalıştı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, daha önce de piyasa fiyatı litre bazında 3 TL olan sütleri 8 TL’den satın aldığı denetim raporlarına yansıdı. Soygunun boyutu ortaya çıkınca, sütler için “tam yağlı” savunması yapıldı.

Asfalt bile ağladı!

CHP’li İmamoğlu, İstanbul’da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etti. Gerçekte ise yalnızca 5 bin ton asfalt serimi yaptığı belirlendi. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, “500 bin ton ifadesi sehven yazılmıştır” diyerek açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı. Ayrıca CHP’li yönetim, pandemi döneminde otobüsleri garajda bekleterek başta metrobüs olmak üzere toplu ulaşımda virüsün yayılmasında baş aktör oynadı.

CHP’li İBB’nin, “Fazilet Durağı’nda 47 yolcunun otobüse aynı anda belediyeyi karalamak için bindiği” yalanı ise kamera tespiti ve yargı vasıtasıyla çürütüldü.