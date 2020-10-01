Ekrem’in İETT şoförü yolcunun burnunu kırdı
Kadıköy’de İETT sürücüsünün tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdı.
Kadıköy’de bir kadın yolcu ile otobüs sürücüsü arasında kart basmama nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada otobüs sürücünün vurması sonucu kadının burnunun kırıldığı belirtildi. Kadın derneklerinin sosyal medyadaki tepkisi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken açıklama şöyle devam etti: “Soruşturma, gerek araç içi, gerek peron alanı kamera görüntüleri incelendikten sonra sonuçlanacaktır. Kurum bünyesinde görev yapan hiç kimsenin, yolcularımıza saldırmasına göz yumamayız. Kadın yolcumuzun iddialarının doğru çıkması durumunda, mutlaka gereğinin yapılacağını bildirmek isteriz.”