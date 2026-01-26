Ekrem’in danışmanı uyanmaya başladı: ‘Çözüm yok şov var’ itirafı!

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan, CHP’nin “yiğidim aslanım romantizmi” ile şov yaptığını ima ederek, sorunlara çözüm bulamadıkları sürece seçim kazanamayacaklarını söyledi. “Sonunda anladılar” yorumlarına neden olan Özkan, CHP’nin “emaneten genel başkanı” Özgür Özel’in mitinglerinin bir işe yaramadığını da ekledi.

CHP'de yeni bir tartışma konusu, günden güne parti içinde büyüyor.

İBB'ye yolsuzluk operasyonu ile Ekrem İmamoğlu ve birçok CHP'li başkanın tutuklanmasıyla CHP sokağa döküldü.

Saraçhane'de yaşanan yoğun protesto gösterileri, yerini art arda mitinglere bıraktı.

Her hafta bir İstanbul ilçesi ve bir ilde yapılan mitingler hala devam ediyor.

İşte bu durum, parti içinde yeni bir tartışma konusu.

Parti içinde bir kesim İmamoğlu'nun durumunun partiye yük olduğunu düşünürken bir kesim ise miting stratejisinin yanlış olduğunu savunuyor.

Mitingleri yetersiz ve partinin enerjisini tüketen bir araç olarak görenlerden biri ise Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan.

Özkan Şöhret Can Kolsuz'un İdeapolitik programında, CHP'nin iktidar olma stratejilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'YE TOPYEKÜN BİR SALDIRI VAR"

Mitingleri eleştiren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'ye topyekün bir saldırı var. Bürokrasi sindirilmiş, başkanlar tutuklanmış bir halde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Kimsenin güvende olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla CHP farklı stratejilerle sahaya çıkmalı.

"CHP ÖRGÜTLERİ AT GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMALI"

CHP örgütleri artık şu at gözlükleriyle dünyaya bakmayı bırakmalı. Bir mahalli seçimde, bir delege seçiminde bir rakibin listesini yenmek iktidar olmak değil. Bir ilçe başkanlığını kazanmak iktidar olmak değil. Bunlar iktidar olma yolunda birtakım yollar olabilir. Aslolan cumhurbaşkanlığını kazanmak. Meclis'te çoğunluğu kazanabilmek.

"SEÇİM TWITTER'DA YAPILMIYOR"

Medyada çok az muhalif alan kaldı. Anadolu'nun ücra köylerinde izlenmiyor. Ve bu seçim de emin olun Twitter'da (X) yapılmıyor. En ücra köşelere kadar gidilecek. Siyaset ilçe başkanlıklarından dışarıya çıkacak. Siyaset böyle yapılır. Dokunmadığın insan senin değil.

"İNSANLARI 'YİĞİDİM ASLANIM' ROMANTİZMİYLE MOTİVE EDEMİYORSUN"

Her çarşamba günü, 36.'sı Çekmeköy'de yapıldı... Çıkıp o soğukta insanların enerjisi tükeniyor. Ve hep aynı şeyler tekrar ediliyor. Biraz daha farklı alanlara yürümek lazım. Çözüm önerileri getirmek lazım.

Ondan sonra çıkıp 'yiğidim aslanmın' romantizmiyle bu insanları motive edemiyorsun.

Gidenler artık yavaş yavaş gitmemeye başladı. Hava soğuk, ulaşım problemi var...

O yüzden CHP bunlara tabii ki devam edebilir ama artık saha siyasetine kesinlikle dönüşmesi lazım. Anadolu'nun en ücra köşesine kadar. Sürekli toplantı toplantı olmaz. Sahaya çıkacaksınız, başka türlü olmaz."