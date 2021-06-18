Ekrem’in çöpleri müsilajı patlattı

Hakkı Bilir İstanbul

Hükümetin aldığı salgın tedbirlerini ısrarla toplu ulaşımda uygulamayarak karada salgının yayılmasına hizmet eden Ekrem İmamoğlu’nun, Marmara Denizi’ndeki salyanın da 1 numaralı sorumlusu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Çevre Yönetimi’nin faaliyet raporuna göre Ekrem, hem evsel atık, hem deniz yüzeyi temizliği hem de endüstriyel atık toplamada yönetimi devraldığı AK Parti’nin çok gerisinde kaldı. Rapora göre Ekrem, sadece ilk yılında Marmara’yı yüzde 18’den daha fazla kirletti.

CHP’nin beceriksiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İSTAÇ) 2019 yılı faaliyet raporundaki veriler, Marmara’yı esir alan müsilajın sorumlularını da gözler önüne seriyor. Akit’in ulaştığı İSTAÇ’ın 2019 yılındaki çevre temizlik faaliyetleri raporuna göre Ekrem’in İBB yönetiminin, devraldığı AK Parti’nin çok çok gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu, alınan tüm salgın tedbirlerine rağmen ısrarla toplu ulaşımı toplu bulaşıma çevirerek hem salgının yayılmasına hizmet etmiş hem de halktan büyük tepki çekmişti. İSTAÇ verileri ise İmamoğlu’nun müsilaj salgınının yaygınlaşmasına da hizmet ettiğini rakamlarla ispatlıyor.

Atık toplama oranını yüzde 18’den fazla düşürdü

Kendi yönetimindeki İSTAÇ verilereni göre 2018 yılı endüstriyel atık miktarı 136 milyon 213 bin 605 kilogramken, bu rakam İmamoğlu döneminde yüzde 18,24 azalış göstererek 111 milyon 363 bin 429 kilograma düştü. Yüzde 18,24’lük azalış İstanbul’daki çevre felaketinin boyutlarını da gözler önüne serdi.

2018 yılı içerisinde 6 milyon 749 bin 962 ton atık İBB ekiplerince toplanırken İmamoğlu döneminde atık toplama performansı da büyük düşüş gösterdi. İmamoğlu yönetimince toplanan atık miktarı 6 milyon 392 bin 733 tonda kaldı. Bilim adamları İstanbul Boğazı’nda başlayan ve bütün Marmara’yı esir alan müsilajn nedenini evsel atıklar olduğuna işaret eden açıklamalarının altından da İmamoğlu’nun beceriksizliği çıktı. AK Parti döneminde 4 milyon 934 bin 236 ton evsel atık toplanırken, CHP’li İmamoğlu yönetimi tarafından ancak 4 milyon 660 bin 235 ton toplama yapılabildi.

Denizi de temizlemedi

Sözde çevreci olan ve algı yürütmek adına çalıştaylar düzenleyen İmamoğlu, İstanbul’un incisi boğazın temizliğini bile sağlayamadı. Çevre konusunda mangalda kül bırakmayan İmamoğlu yönetimi koca bir yıl boyunca 3 bin 771 metreküplük çöpü deniz yüzeyinden toplayabildi. Oysa bu rakam bir yıl önce yani AK Parti döneminde 4 bin 608 metreküptü. Yani yüzde 18,6’lık bir düşüş gerçekleşmiş. İmamoğlu’nun bu ihmali de Marmara Boğazı'nın yüzde 18.6 daha fazla kirlenmesine kapı araladı.