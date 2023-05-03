Ekrem’in beceriksizliği Akit’i yaktı

Selde tatil, depremde kayak, kar felaketinde İngiliz elçi ile balık keyfi yapan, pandemide toplu ulaşımı ‘toplu bulaşım’ merkezine çeviren, bakımsız otobüslerle her gün İstanbulluların can güvenliğini tehlikeye atan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangında da sınıfta kaldı.

Yangını fırsat bildi

Akit gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin yer aldığı Küçükçekmece’deki merkez binamızda bulunan halı fabrikasında çıkan yangını önce seyreden, ardından bahçe sular gibi sulayarak 60 saat süren müdahalenin ardından zorla söndüren İBB’ye bağlı itfaiye ekiplerinin beceriksizliği yüzünden koca bir kurum küle döndü. 27 Nisan’da meydana gelen ve aralarında gazetemizin idare katı ile Akit TV’nin stüdyoları ve yönetim merkezinin yer aldığı 17 bin metrekarelik alan ile yüzbinlerce liralık ekipmanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın sonrası Akit’e dua, destek ve geçmiş olsun mesajları yağarken, felaketin sorumlusu İmamoğlu başını kuma gömdü. 2021 yılında, Cuma namazı saatinde gönderdiği haciz memurlarıyla Akit’i susturmaya çalışan ve liyakatsiz kadrolaşma ile Küçükçekmece’deki merkez binamızın da tamamen yok olmasına göz yuman İmamoğlu’nun bir haftalık sessizliğini Akit’e değerlendiren medya STK’ları ve gazeteciler “Ekrem yangını fırsat bildi” görüşünde bulundu.

Müdahalede kasıt var

Akit’e konuşan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Adem Alemdar, “Gazeteciliğe Akit’te başladım. Her şeyi burada öğrendim. Rahmetli Mustafa Karahasanoğlu’nun emek emek büyüttüğü ve Türkiye’de yüzbinlere hitap eden büyük bir medya grubudur Akit. Yangını gözyaşlarıyla izledim. Maalesef itfaiyenin çok zayıf kaldığını gördüm. Sanki bir kasıt var gibi hissediyorum. Biraz zayıf müdahale edildi. İBB maalesef Akit’e yan bakıyordu. Hazır yangın eline geçmişken müdahaleyi zayıf yaparak bunu göstermiş oldu. İmamoğlu zaten İstanbul’a hizmet etmiyor. Bambaşka bir hülya içerisinde, Türkiye siyaseti ile uğraşıyor. Bir sonraki seçimde İstanbullular bu yaşadıklarının cezasının kendisine keserler. Bu vesile ile Akit medya grubuna tekrar tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Akit’in başına daha önce de neler geldi” dedi.

İçkili davet olsa gelirdi

Gazeteci Cengiz Alçayır ise şunları söyledi: “İstanbul sele teslimken, memlekette deprem olurken, her türlü felaket yaşanırken keyfine bakan İmamoğlu’nun, Akit’teki yangını çok da umursayacağını düşünmüyorum. İstanbul itfaiyesi geçmiş dönemlerde parmakla gösterilirken, bugün artık skandallarla gündeme geliyor. Hortumunda su olmayan, yangını bahçe sular gibi sulayan, tatbikatlarda itfaiye erleri ölen içler acısı bir halde.

Terör örgütü sempatizanlarının istihdam edildiği, liyakatsiz yandaşların yönetici konumuna getirildiği bir teşkilat yapısında, sistemin çalışmasını beklemek çok da akıllıca değil. Söndüren itfaiye değil, artık yangına körükle giden bir itfaiye var. Ekrem de artık İstanbul’a uğramıyor. Arayıp geçmiş olsun dememesi de normal. İçkili davet olursa katılırdı.”

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İletişim Platformu Derneği Başkanı Yusuf Ziya Çataklı da, “Öncelikle Akit’e geçmiş olsun. Bizi sevindiren herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. Yangın 3 gün boyunca sürdü. Burada itfaiye ekiplerinin bir kusuru var mı, müfettiş ve görevlilerin araştırmaları neticesinde belli olacak. Ancak ‘16 milyonun belediye başkanı’ İmamoğlu, bir açıklama yapmayı bile gerek görmedi. Yani Akit ve okur çevresi 16 milyonun içinde değil. Köklü bir medya kuruluşunun merkezi küle dönüyor kimseden ses çıkmıyor” dedi.