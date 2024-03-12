Ekrem'i kaybetme paniği sardı! Kibir abidesi, kadın vatandaşı azarladı

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; siyasi partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ettikten sonra Özgür Özel ile çatışma yaşamaya başlayan ve mitinglerde beklediği kalabalığı karşısında göremeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iyice paniğe kapıldı.

İmamoğlu kadın vatandaşı azarladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un küçükten büyüğe vatandaşlarla olan yakınlığı haberlere konu olurken; İstanbul'u 5 yılda kendi haline terk eden İmamoğlu, vatandaşı azarlama hadsizliğinde bulundu.

Bugün Tuzla'da partisinin düzenlediği Halk Buluşması'na katılan kibir abidesi CHP'li Başkan, derdini anlatmaya çalışan bir kadını azarladı.

Sahadaki kaybının sinirini vatandaştan çıkaran İmamoğlu şöyle dedi:

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Ablacığım senin gibi 10 kişi 'Başkanım bir şey diyebilir miyim?' dese ben konuşma yapabilir miyim? Olmaz, olmaz, olmaz...