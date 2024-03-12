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Siyaset Ekrem'i kaybetme paniği sardı! Kibir abidesi, kadın vatandaşı azarladı
Siyaset

Ekrem'i kaybetme paniği sardı! Kibir abidesi, kadın vatandaşı azarladı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 23:47:00 - 2024-03-13 00:06:38

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum karşısında kaybetme korkusuyla iyice paniğe kapılan kibir abidesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki halk buluşmasında, derdini anlatmaya çalışan bir kadını azarladı.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; siyasi partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ettikten sonra Özgür Özel ile çatışma yaşamaya başlayan ve mitinglerde beklediği kalabalığı karşısında göremeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iyice paniğe kapıldı.

İmamoğlu kadın vatandaşı azarladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un küçükten büyüğe vatandaşlarla olan yakınlığı haberlere konu olurken; İstanbul'u 5 yılda kendi haline terk eden İmamoğlu, vatandaşı azarlama hadsizliğinde bulundu.

Bugün Tuzla'da partisinin düzenlediği Halk Buluşması'na katılan kibir abidesi CHP'li Başkan, derdini anlatmaya çalışan bir kadını azarladı.

Sahadaki kaybının sinirini vatandaştan çıkaran İmamoğlu şöyle dedi:
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