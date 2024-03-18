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Gündem Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü
Gündem

Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü

Yeniakit Publisher
2024-03-18 14:14:00 -
Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü

Yeni Akit Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki tabela aday meselesini deşifre edip sözde adayların Ekrem İmamoğlu'na çalıştığını yazarken Lütfü Savaş'ı aday gösteren CHP’nin zora girdiği Hatay’da TİP ve Gökhan Zan arasında çıkarılan krizle tabela adaylık tel tel döküldü.

  yeniakit.com.tr  

Yeni Akit Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde 'Tabela adaylar Ekrem'e çalışıyor' haberiyle İstanbul'daki tabela aday meselesini deşifre etmişti.

 

Haberde 'SP ile DEVA gibi muhafazakâr söylemlerle siyaset yapan partiler ile İP’ten kaçan koltuk sevdalıları ve Kandil’in siyasi uzantıları DEM kendi adayları dururken, CHP’nin İBB adayının kazanması için çaba sarf ediyor.' ifadeleriyle sözde adayların Ekrem İmamoğlu'na çalıştığını yazmıştı.


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Tabela adaylık tel tel döküldü

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay'dan tabela aday olarak piyasaya sürdüğü Gökhan Zan ile ilgili büyük kriz patlak verdi.

CHP'nin 'gölge' Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'la ilgili 'Türkiye İşçi Partisi (TİP) seçimi kaybettirebilir' sözleri sonrası Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı.

Zan ise, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını açıklayarak Türkiye'yi sallayan ifadeler kullandı.

Gökhan Zan 'Daha önce adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım' dedi.

Sözlerinin devamında adaylıktan çekilmeyeceğini vurgulayan Zan, 'Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması sonrası TİP ve Gökhan Zan arasında patlak veren krizle tabela adaylık tel tel dökülmüş oldu.

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