Ekrem’e pak, vatandaşa tokat! CHP'li Bedri Baykam İstanbulluları suçladı

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Günlerdir kar yağışına karşı uyarı üstüne uyarı yapıldı. Buna rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı neredeyse hiç tedbir almadı.

Mega kentte hayat durdu

Tüm şehir kar yağışı sonrası kilitlendi, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı.

Canından bezen İstanbullular, yağış sırasında bir balıkçıda olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'na istifa çağrısı yaptı.

Kendisi hakkındaki istifa çağrılarına da skandal bir cevap veren Ekrem İmamoğlu, çağrıları yersiz olarak niteledi ve bu tür mesajları "zavallı" olarak değerlendirdi.

Murat Ongun'dan "trol"lük

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise İBB yönetimin yetersizliği yüzünden yollarda perişan olan İstanbullulara trollük iftirasında bulundu.

Ekrem’e pak, vatandaşa tokat!

"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle İstanbulluları kandıran Ekrem İmamoğlu'nu allayıp pullayan isimlerden biri de Bedri Baykam oldu.

Utanmadan sıkılmadan yaptığı açıklamasında yollarda perişan olan İstanbulluları suçlayan Baykam “Kar yağacağını bile bile dışarı çıkan insanlar suçlu değiller mi?” ifadelerini kullandı.