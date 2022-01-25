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Gündem Ekrem’e pak, vatandaşa tokat! CHP'li Bedri Baykam İstanbulluları suçladı
Gündem

Ekrem’e pak, vatandaşa tokat! CHP'li Bedri Baykam İstanbulluları suçladı

Günlerdir kar yağışına karşı üst üste yapılan uyarıları dikkate almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yüzünden İstanbullular yollarda perişan oldu. İmamoğlu'nun kepazeliğini örtbas etmek isteyen Bedri Baykam ise “Kar yağacağını bile bile dışarı çıkan insanlar suçlu değiller mi?” ifadeleriyle İstanbulluları suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:52:00 - 2022-01-25 13:00:51
Ekrem’e pak, vatandaşa tokat! CHP'li Bedri Baykam İstanbulluları suçladı

 yeniakit.com.tr 

Günlerdir kar yağışına karşı uyarı üstüne uyarı yapıldı. Buna rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı neredeyse hiç tedbir almadı.

Mega kentte hayat durdu 

Tüm şehir kar yağışı sonrası kilitlendi, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı.

Canından bezen İstanbullular, yağış sırasında bir balıkçıda olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'na istifa çağrısı yaptı.

Kendisi hakkındaki istifa çağrılarına da skandal bir cevap veren Ekrem İmamoğlu, çağrıları yersiz olarak niteledi ve bu tür mesajları "zavallı" olarak değerlendirdi.

Murat Ongun'dan "trol"lük

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise İBB yönetimin yetersizliği yüzünden yollarda perişan olan İstanbullulara trollük iftirasında bulundu.

Ekrem’e pak, vatandaşa tokat!

"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle İstanbulluları kandıran Ekrem İmamoğlu'nu allayıp pullayan isimlerden biri de Bedri Baykam oldu.

Utanmadan sıkılmadan yaptığı açıklamasında yollarda perişan olan İstanbulluları suçlayan Baykam “Kar yağacağını bile bile dışarı çıkan insanlar suçlu değiller mi?” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Okur

Şu zavallı unutulmuş Bi tip. Ahmet Hakan bunu tekrar ünlü yapmaya çalışıyor. Bedri Baykam kimki millete ayar verecek dönsünde aynaya baksın.
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Ressam

Bu değilmi seneler önce bir resim sergisinde özelinde kullandığı mendili sergileyen. hale bak ülke kimlere kaldı şaka gibi.
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