Ekrem'e oy veren 'dindar kesim'e bir hançer daha

Yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'na oy veren dindar kesime bir hançer de sözde yazar Orhan Pamuk'tan geldi.

T24 sitesine röportaj veren Pamuk, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ve CHP'nin buna tepki göstermemesini anlayamadığını söyledi.

Orhan Pamuk, ana muhalefet partisi olarak CHP’nin ‘mutsuzların umudu’ olduğunu, ‘saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek içinden gelmese de, muhalefetin dış politikada hükümetin destekçisi olmasının içini kararttığını’ söyledi. ‘Atatürkçü laikliğin en önemli simgelerinden biri’ olarak altını çizdiği Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrildiğini hatırlatan Pamuk, “Halk Partisi’nin sessizliğini hiç anlayamadım. Bir siyasi partinin en son yerel seçimde yüzde 55 oy aldığı bir yerde, oyunu daha da arttırmak için, yani yüzde 56 oy almak için yüzde 44 oy alan partinin fikirlerini benimsemesini, ya da benimser gibi yapmasını ben anlayamıyorum...” dedi.

İmamoğlu'nun HDP sevgisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta terör verici HDP'ye göz kırpmayı ihmal etmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Kültür A.Ş.) yayınlarında terörist kitaplarını bile yayınlıyor. İmamoğlu her fırsatta ittifak kurdukları HDP'ye bir mesaj yollamayı ihmal etmiyor.