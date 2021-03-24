  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem'e oy veren 'dindar kesim'e bir hançer daha
Gündem

Ekrem'e oy veren 'dindar kesim'e bir hançer daha

Türkiye'nin menfaatlerine karşı cephe alan T24 sitesine röportaj veren Orhan Pamuk, CHP'li Ekrem İmamoğlu'an oy veren muhafazakarlara bir hançer daha vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 02:39:00 - 2021-03-24 02:49:06
Ekrem'e oy veren 'dindar kesim'e bir hançer daha

Yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'na oy veren dindar kesime bir hançer de sözde yazar Orhan Pamuk'tan geldi.

T24 sitesine röportaj veren Pamuk, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ve CHP'nin buna tepki göstermemesini anlayamadığını söyledi.

Orhan Pamuk, ana muhalefet partisi olarak CHP’nin ‘mutsuzların umudu’ olduğunu, ‘saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek içinden gelmese de, muhalefetin dış politikada hükümetin destekçisi olmasının içini kararttığını’ söyledi. ‘Atatürkçü laikliğin en önemli simgelerinden biri’ olarak altını çizdiği Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrildiğini hatırlatan Pamuk, “Halk Partisi’nin sessizliğini hiç anlayamadım. Bir siyasi partinin en son yerel seçimde yüzde 55 oy aldığı bir yerde, oyunu daha da arttırmak için, yani yüzde 56 oy almak için yüzde 44 oy alan partinin fikirlerini benimsemesini, ya da benimser gibi yapmasını ben anlayamıyorum...” dedi.

İmamoğlu'nun HDP sevgisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta terör verici HDP'ye göz kırpmayı ihmal etmiyor.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Kültür A.Ş.) yayınlarında terörist kitaplarını bile yayınlıyor. İmamoğlu her fırsatta ittifak kurdukları HDP'ye bir mesaj yollamayı ihmal etmiyor. 

 

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı

Gündem

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi kararı zorunlu LGBT eğitimi verdiren İmamoğlu'nu yıktı

Hakan Han Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na; Beni bul!
Hakan Han Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na; Beni bul!

Siyaset

Hakan Han Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na; Beni bul!

İmamoğlu sorduğuna soracağına pişman oldu: Bir Pervin Buldan tokadı daha!
İmamoğlu sorduğuna soracağına pişman oldu: Bir Pervin Buldan tokadı daha!

Siyaset

İmamoğlu sorduğuna soracağına pişman oldu: Bir Pervin Buldan tokadı daha!

İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor
İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor

Siyaset

İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor

İmamoğlu'nun bir yalanı daha patladı
İmamoğlu'nun bir yalanı daha patladı

Gündem

İmamoğlu'nun bir yalanı daha patladı

İmamoğlu, 600 yıllık vakfı yok saydı! Cevap gecikmedi
İmamoğlu, 600 yıllık vakfı yok saydı! Cevap gecikmedi

Gündem

İmamoğlu, 600 yıllık vakfı yok saydı! Cevap gecikmedi

Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Bunu anlamak mümkün değil
Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Bunu anlamak mümkün değil

Gündem

Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Bunu anlamak mümkün değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi
Gündem

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'namus' üzerine attığı bir payl..
Mehmet Ali Erbil'in seküler dostları bu mesajdan hoşlanmayacak! Hastaneden seslendi
Gündem

Mehmet Ali Erbil'in seküler dostları bu mesajdan hoşlanmayacak! Hastaneden seslendi

Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan ..
Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler
Dünya

Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritreli askerlerin Etiyopya'nın Tigray bölgesine girdiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay