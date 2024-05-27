Ekrem'e kurban düşmez! Kurbanınızı mundar etmeyin

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Yoksulun, garip gurabanın etle doyduğu kurban yaklaşırken istismarcılar da ortaya çıktı. Düzenlediği ballı gezilerle şarap tadımı yaptıran, Avrupa gününü bahane ederek Eyüpsultan Camii’ne karşı kadeh kaldıran CHP’li İBB yönetimi de istismar için kolları sıvadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yapan Murat Ongun sosyal medyada yaptığı, “Gerçek ihtiyaç sahipleri için kurban bağışlarınızın doğru adresi belli” paylaşımıyla kurbanların İBB’ye bağışlanmasını istedi. Daha önce topladığı bağışlarla kestikleri kurbanlardan yaptıkları konserveleri kokutan İmamoğlu yönetimine tepki gösteren uzmanlar ise, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkını şaraba yatırana kurban verilmez görüşünde birleşti.

Kadeh kaldırana verilmez

Konuyla ilgili gazetemize konuşan TÜM-DİN-DER Genel Başkanı Metin Kaçar, şunları söyledi: “Allah bu ümmeti Muhammed’in münafıkların şerrinden muhafaza eylesin. Raflarında içki satan, tesettürlü bir hanımefendiyi marketinde çalıştırmayan bu süper marketler kurbanda rant için ikiyüzlü davranıyorlar. İster belediye, ister market, ister falan vakıf hiç fark etmiyor. Eyüpsultan’a karşı kadeh kaldıran, ekibini alıp Roma’ya gidip şarap tatmak üzere oralara giden bir insanı gördükten sonra hâlâ ben oraya kurban veriyorsam, kurbanımı bağışlıyorsam kendimi de sorgulamam gerekiyor. Çünkü kurbanı kesmek ne kadar önemli bir ibadetse etini değerlendirmek de o kadar önemli ibadettir. Yakın tarihte kurbanlarımızın maalesef FETÖ’cüler tarafından nasıl zayi edildiğini gördük.

Zayi etmeyelim

“Ben kesemiyorum birine emanet etmem gerekir diyen kardeşlerimiz varsa onlara da yol gösterme anlamında bugüne kadar defosu çıkmayan, herhangi bir eksiği çıkmayan nice güzel vakıflarımız, nice güzel derneklerimiz, kuruluşlarımız var. Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Kızılay’ımız, diğer güzel vakıflarımız, derneklerimiz var. Din samimiyettir. Rabbimiz diyor ki: ‘Ey kullarım kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de derileri Allah’a ulaşmaz.’ Onun için kardeşlerime şiddetle tavsiye ederim ki ne olursunuz günlük politik mülahazalardan tartışmalardan uzak bir şekilde zekatınızı, kurbanınızı, fitrenizi, fidyenizi, sadakanızı, hayrı hasenatınızı zayi etmeyiniz.”

Kokmuş et dağıtmıştı

Öte yandan; geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı’nda İBB’nin kurduğu Kayaşehir’deki kurban kesim alanında organizasyonun yapamayan İBB’nin kasapları ve çalışanları kurban kesim yerlerinden kaçmasıyla birlikte onlarca kurban zayi olurken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan İstanbul Vakfı’nın kurban hisselerinden toplayarak hazırladığı konservelerin bozuk olduğu ortaya çıkmıştı.

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