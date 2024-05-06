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Siyaset Ekrem’den milletin kasasından trollere içkili alem
Siyaset

Ekrem’den milletin kasasından trollere içkili alem

Yeniakit Publisher
2024-05-06 11:28:00 -
Ekrem’den milletin kasasından trollere içkili alem

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada kendisini köpürten fenomenlere 221 TL’lik İstanbul turu yaptırdığı, belediyenin kasasından ödenen yemekte rakı ve şarap da bulunduğu ortaya çıktı.

2019’daki seçim sürecinde Eyüpsultan Camii’nde Yasin Sûresi okuyarak göz boyayan, 2024 seçimlerinde de Ayasofya Camii’ne giderek “Sabah namazı kılıyorum” ayaklarına yatan ve mütedeyyin kesimin oylarına çöken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya serdi.

2019 seçimleri bittikten sonra tatile çıkan, ardından içkili sofralarda poz veren İmamoğlu, şimdi de mütedeyyinlerin oylarıyla çöktüğü belediyenin parasını kendi trollerine içkili ziyafet vermek için harcadı.

İmamoğlu’nun 80 kişilik “sosyal medya fenomenlerine” yemek verdiği, menüde rakı ve şarap da olduğu, maliyetin 221 bin lirayı geçtiği ortaya çıktı. Aynı zamanda antrikot edebiyatı yapan İmamoğlu ve saz arkadaşlarının menüye Antrikot Fırın, Lagos Balığı Izgara, Süt Kuzu Kolu Tandır Tabağı koydurduğu görüldü.

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