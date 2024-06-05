Ekrem’den ‘lafsal’ dönüşüm

Buğra Kardan İstanbul

İstanbul’u fetret devrine sokan, kentsel dönüşüm için kılını kıpırdatmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 100 bin dönüşüm sözüne rağmen 2019’dan bu yana hepi topu 2 bin civarında konutu ancak elden geçirdiği belirlendi. Bir yandan da AK Partili ilçe belediyelerinin dönüşüm projelerini durdurmak için her yolu denedi, 46 dava açtı.

İstanbul'u tehlikeye atıyor

CHP’li İBB’nin milyonlara korku salan vurdumduymazlığını akit’e değerlendiren Avukat Ertuğrul Akar, şunları söyledi: “İmamoğlu’nun 100 bin konut dönüştürme vaadi lafta kaldı. Bir şey yapmadığı gibi yaptırmadı. Öteden beri kentsel dönüşüm için ‘Rantsal dönüşüm’ tabirini kullanıyorlar. Anlaşılan bu tabiri kendileri için kullanmışlar. Dönüşüm için kendi müteahhitlerinden veya imar bürolarından faydalanıyorlar. İBB’nin dönüşüm için elini kolunu kıpırdatmadığını biliyoruz. Maliklere kira yardımında bulunulmadığını, yönetmeliğe uygun bina yapılmadığını da. İBB bütçesinin büyük bölümü reklama gittiği için dönüşüme, deprem ve kaçakla mücadeleye pay kalmıyor. İBB, borç batağında. Hâl böyleyken İmamoğlu’nun dönüşüm yapması mümkün mü?

Algı oyunlarıyla sıvışıyor

“Tembel CHP’li belediyeler dönüşüm için topu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na atıyor. Bakanlık da yerel yöneticilerden proje gelmesi gerektiğini belirtiyor. Bu sefer de halkı ‘Talebimiz bakanlık tarafından reddedildi’ diye kandırıyorlar. Bunun son örneği Bakırköy Belediyesi’nde yaşandı. Ne yazık CHP’li belediye başkanları algı oyunu oynamaya devam ediyor. Gelinen aşamada İBB, deprem de tıpkı terör gibi olduğu için toplumun güvenliğin tehlikeye atmaktadır, kayyım atanarak dönüşüm yapılmalıdır.”

Kurumlar el ele versin

İnşaat Mühendisi Murat Özdemir de şunları dile getirdi: “Dönüşüm hayati bir konu. İstanbul’da esas dönüştürülmesi gereken yerler dönüştürülmüyor. Bağcılar, Bahçelievler’den çok Çamlıca, Suadiye ve Erenköy’de dönüşüme gidiliyor. ‘Dönüşüm’ denince akla kâr gelmemeli, rantsal da lafsal da olmamalı. 2000’den evvel inşa edilmiş binalar tek tek elden geçirilmeli. Belediyeler, TOKİ ve Emlak Konut’la el ele vermeli. Seferberlik ilan edilmeli. İstanbul’da yapıların yüzde 70’i 2000’den evvel inşa edilmiş. Bunun bir bölümünün hemen dönüştürülmesi gerek. Küçükçekmece’de vuku bulan olay unutulacak gibi değil, tekrar etmemesi için dönüşüm şart!”

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