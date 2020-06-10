Ekrem’den gaziye İSPARK zulmü! İsimlerini sistemden sildiler

Yerel seçimlerde 25 yıl aradan sonra CHP’nin ele geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir skandal daha patlak verdi. İBB iştiraklerinden İspark’ın gazi ve şehit yakınlarına tanınan imtiyazları iptal ederek ‘ya yeniden başvurun ya da para ödeyin’ dediği belirlendi.

Şehit yakınlarına CHP kancası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otopark işletmesi İspark, gazi ve şehit yakınlarına kancayı taktı. Terör sevici Cumhuriyet gazetesine parasal destek sağladığı için eleştiri oklarının hedefinde yer alan, kurumdaki kontenjanların HDP’lilere dağıtıldığı yönünde eleştirilere maruz kalan İspark’ın, şehit yakınları ve gazilerin İspark otoparklarından ücretsiz faydalandığı uygulamayı ‘düzenleme’ bahanesiyle iptal ettiği ortaya çıktı. Şehit yakını ve gazilerin otomobil plakalarını sistemden tamamen silen İspark’ın, tepki gösterenlere “belgelerinizi yeniden getirin, inceleyelim, onaylarsak ücretsiz kullanırsınız” cevabını verdiği öğrenildi.

Haber bile vermeden iptal ettiler

İspark şokunu yaşayan kahramanlardan biri de Kıbrıs gazisi Kamil Bağcı. 1974’teki tarihi Kıbrıs Barış Harekâtı’nda kahramanca mücadele eden ve yaralanarak gazilik mertebesine ulaşan Kamil Bağcı’nın, İBB’nin tanıdığı cüzi imkanlar arasında yer alan ücretsiz otopark hakkının elinden alındığını öğrenmesiyle şoka uğradığını söyledi. Gazetemiz Akit’in ulaştığı Kıbrıs gazisi Kamil Bağcı, ücretsiz İspark uygulamasının sona erdiğine dair kendisine hiçbir bildirim yapılmadığını ve geçtiğimiz hafta Avcılar ilçesinde İspark görevlisinin kendisinden para istemesiyle durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Gazi Bağcı, “Geçtiğimiz hafta Avcılar merkez açık İspark’ta saat 15 civarında, sorun yaşadık. Görevli aracımızın önünü keserek para istedi. Plakamızın sistemde görünmediğini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bizlere verdiği karta da itibar edilmedi. Bu zamana kadar devletin ve belediyenin bize olan desteği hiçbir zaman aksaklığa uğramamıştı ama ‘her şey güzel olacak’ diye gelenler şu an İspark otoparklarında bizden para istiyor” dedi. Bağcı, “Gerekçe olarak ise sistemi yeni baştan kurmak için bilgileri sildiklerini söylüyorlar. Hiçbir bilgilendirme yapılmadan bizi silmişler” diye konuştu. Kıbrıs çıkarmasının kahramanlarından gazi Kamil Bağcı, problemin çözümü için başvurduğu yollardan hiçbir netice alamadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Sorunun giderilmesi için bize online başvuru yapmamız gerektiği söylendi, onda da problem çıktı. Sonrasında tekrar gittim, ‘o zaman 153’ü arayacaksınız’ dediler. Alo 153’te ise plakanın sistemde hiç görünmediğini söylediler. Her kafaları estiğinde güncelleme yapacaklar diye benim koşturmam ne kadar mantıklı? Bu topraklar için gözünü kırpadan canını vermeye adanmış gazilere bu muamele reva mıdır?”

İSPARK’a doldurulan HDP’nin rolü mü var?

CHP’nin ittifak ortağı HDP’lileri İspark’a doldurduğu iddiasının akla geldiğini belirten Bağcı, “Biz gazilere ve şehit yakınlarına İspark’ta yapılan bu kötü tutumda HDP’lilerin payı mı vardır, bundan kuşkuluyuz. Gazi ve şehit deyince çılgına dönen HDP’lilerin alerjisi malumdur. İstanbul şehri bu yönetimi hak etmiyor” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet paçavrasına verdiklerini gazilerden istiyorlar

Gazi ve şehit yakınlarının haklarını çiğneyen İspark, terör sevici Cumhuriyet’e parasal destek veriyor. İBB’nin otopark işletmesi İspark, CHP’nin İstabul’da yerel seçimleri kazanmasının hemen ardından kurumsal olarak Cumhuriyet gazetesine abone olmuştu. PKK’lı teröristler için “yere izmarit atmıyorlar” diye güzelleme yapan terör sevici Cumhuriyet gazetesine abonelik için İspark’tan ilk etapta 11 bin 375 TL’lik kaynak akıtılmıştı.