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Gündem Ekrem’den büyük başarı(!) Bu tablo İstanbul'da sıradanlaştı
Gündem

Ekrem’den büyük başarı(!) Bu tablo İstanbul'da sıradanlaştı

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun bakımsız İETT’leri gün geçtikçe zıvanadan çıkıyor. Son olarak Kadıköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü, önce yol kenarında bulunan park halindeki araçlara daha sonra müzenin duvarına çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 12:11:00 - 2022-10-28 12:15:14

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförün hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan park halindeki araçlara ardından Gazhane Müzesi’nin duvarına çarptı. Kaza esnasında otobüs içerisinde ve kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Meydana gelen kazada yaralı ve can kaybı olmazken, İETT otobüsü ve müze duvarında maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN!...

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Oğuzhan Altunel, “Biz burada otururken aniden bir ses ile irkildik. Arkadaki yolda belediye otobüsü park halindeki araçlara vurarak ve duvara sürterek durabildi. Koşarak gidip baktık. Herhangi bir yaralanan yoktu. Maddi hasarlı bir kaza olmuş” dedi.

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