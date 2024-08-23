Ekrem'den Boğaz'a hançer

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Her fırsatta “İstanbul’a ihanet eden Türkiye’ye ihanet eder” diyerek İstanbul’un muhafızı olacağını öne süren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sorumluluğundaki kadim kentte doğa ve çevre katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Çırağan Caddesi’nde koruma kapsamında olan 112 adet asırlık ağacın İBB ekiplerince katledilmesi hafızalardaki yerini korurken, şimdi de izinsiz çivi çakılmasının dahi yasak olduğu Boğaziçi’nin CHP’li belediye eliyle betona gömüldüğü ortaya çıktı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün mesuliyet sahasında olan ve Üsküdar’ın en değerli bölgesi Vaniköy’de bulunan ormanlık alanda asırlık ağaçların kesilerek kaçak villa inşa edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’a ait olan ve yakın zamanda Rus Oligark Boris Borisenko tarafından satın alındığı belirtilen alanda yükselen kaçak villa inşaatına İBB tarafından “basit onarım izin belgesi” düzenlendiği ortaya çıkarken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, usulsüzlük tespit ettikleri izinsiz inşaatı durdurdu.

Romanlara ilham veren nefes

Ünlü yazar Peyami Safa’nın romanlarında çaresiz insanların sığındığı ve ağaçların arasında nefes aldığı yer olarak nitelendirilen İstanbul’un incisi Vaniköy’de yükselen kaçak villa skandalının ardından harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, usulsüzlük tespit ettikleri izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, şöyle denildi: “İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur.”

CHP’li İBB'den yalan rüzgârı

Vaniköy’de orman arazisi içindeki kaçak villayla ilgili açıklama yapan CHP’li İBB yönetimi ise çelişkili beyanlarla rezalete tüy dikti. 16 Ağustos’ta mühürlendiğini bildirdikleri halde çalışmaların sürdüğü kaçak inşaata ilişkin yapılan son açıklamada, İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Rus Oligark Boris Borisenko’nun talebiyle ‘basit onarım izin belgesi’ düzenlendiğini kabul etti. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili yapı tatil tutanağı düzenlendiğini ve kaçak yapıların yıkıldığını öne süren müdürlüğün çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlığın durdurduğu kaçak villalara yönelik açıklamada şu skandal ifadeler yer aldı: “Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde, ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır.”

Konuyla ilgili aradığımız İBB yetkilileri de, 16 Ağustos’ta inşaatı mühürlediklerini belirtirken, dün çalışır halde yakalanan inşaat işçilerinin çalışmadığını fakat orada bulunan barakalarda ikamet ettiğini iddia etti. ‘Kaçak yapıların yıkıldığı’ iddiasına rağmen söz konusu villanın neden ayakta olduğu sorumuza ise geçmişte aynı yerde Adnan Oktar’ın konutunun bulunduğu bahanesini öne sürerek, Rus oligarkın malikanesine neden dokunamadıklarına mazeret uydurmaya çalıştılar.

Rus Oligark 'gizli sponsor' mu?

Öte yandan, kaçak villa skandalının patlak vermesinin ardından ortaya ilginç iddialar atıldı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre İBB’nin kaçak malikanesine göz yumduğu Rus oligark Boris Borisenko’nun İmamoğlu’nun Paris seyahatinin “şartsız” sponsorlarından olduğu iddia edildi.

İmamoğlu’nun koltuğuna göz diken CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın ise kendi sorumluluk alanı içinde patlayan skandal ile ilgili sessiz kalması manidar bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Avukat Mücahit Birinci ise İBB Başkanı İmamoğlu’nun, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne ait bu kadar önemli bir gayrimenkulün bir Rus tarafından alınması ile ilgili konunun dışında kalamayacak biri olduğuna dikkat çekerek, “Ekrem, tam olarak bu meselenin neresinde?” sorusunu sordu.

Gezi’de 3-5 ağacı bahane ederek ülkeyi yangın yerine çeviren sözde ağaç sevdalıları ise İmamoğlu yönetiminin rezaletinin ardından başını kuma gömerken, kamuoyundan Vaniköy’de yaşanan kaçak yapılaşmaya tepki yağdı.