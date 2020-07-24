Ekrem’den Ayasofya yalanı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ayasofya’da kılınacak olan ilk cuma namazına Diyanet birçok isme özel davetiye gönderdi. Daha önce Ankara’da Lozan ile ilgili bir toplantıya katılacağı ifade edilen Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun Ayasofya’da kılınacak olan cuma namazına davet edilmediği yalanı ortaya atıldı. Akit’in Diyanet kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul’daki tüm belediye başkanlarına ayrı ayrı açılış davetiyesi gönderildiği öğrenildi.