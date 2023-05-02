Ekrem’den Akit’e 2. zulüm

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Akit’in kendisinden tahsil edeceği 21 bin 500 liralık alacak bulunmasına rağmen mahsuplaşmaya yanaşmayarak 20 bin TL alacak için Akit Medya Grubu’na cuma namazı vakti haciz gönderen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Akit TV’nin çalışır durumdaki bilgisayar ve televizyonlarını haczettirmişti. Akit Medya’yı susturmak için ekipmanlarına icra yollayan İmamoğlu, bu defa da merkez binamızdaki yangına duyarsız ve umursamaz kaldı. Kendisine bağlı ekiplerin yetersiz araçlarla yangını söndürmekte aciz kalması bir yana, İmamoğlu 60 saat sonra kontrol altına alınan yangın sebebiyle bir ‘geçmiş olsun’ mesajı dahi paylaşmadı.

Hacizci Ekrem, yangına suspus

Her fırsatta sevgi ve kardeşlikten bahseden ve toplumun tüm katmanlarını kucaklayacağını ileri süren Ekrem İmamoğlu’nun yangının üzerinden 5 gün geçmesine rağmen Akit Medya Grubu’na geçmiş olsun dileğinde bulunmaması soru işaretlerine yol açtı. 20 bin liralık manevi tazminat için Akit’in TV ve bilgisayarlarını haczettiren CHP’li İmamoğlu’nun, toplu ulaşımdaki beceriksizliğinin benzeri olarak itfaiye araçlarında da yetersiz kalmasının yol açtığı milyonlarca liralık hasar sonrası sessiz kalması manidar bulundu.

Milyonlar buhar oldu

CHP’li İBB yönetiminin iş bilmezliği yüzünden Akit gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin yer aldığı merkez binamızda bulunan halı fabrikasında çıkan yangını önce seyreden, ardından bahçe sular gibi sulayan ve yangını söndürme köpüklerini yere döken itfaiyenin lakayt müdahalesi, binamızın yangına teslim olmasını yol açtı. Su sıkmaktan aciz ve koordinasyondan habersiz olan itfaiyenin yetersiz müdahalesi sonucu değerli yüz milyonlarca lirayı bulan Akit TV stüdyoları, görüntü cihazları ve reji odası tamamen yanarken, gazetemizin servisleri de kullanılamaz hale geldi.

Kara gün dostları yalnız bırakmadı

Kurulduğu günden beri Hakk ve hakikat davasının savunucusu olan ve bu uğurda pek çok badireyi atlatan yerli ve milli medyanın gür sesi Akit, bir yandan çetin bir sınavdan geçerken diğer yandan dost biriktirmenin haklı gururunu yaşıyor. Medya grubumuzun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen yangın, gazetemizi ve Akit TV’yi ağır şekilde etkilerken, felaket sonrası harekete geçen Bağcılar ve Bahçelievler Belediyeleri yangının başladığı andan itibaren bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Yangın başlar başlamaz harekete geçen ve söndürme çalışmaları için belediyenin imkânlarını seferber eden

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bizzat olay yerine gelerek Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Gönderdiği araçlarla yangının söndürülmesinde önemli rol oynayan ve Karahasanoğlu kardeşlerle görüşerek felaketten duyduğu üzüntüyü dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise başta çadır, masa ve sandalye olmak üzere her türlü lojistik desteğe devam ediyor. Akit Medya Grubu olarak bizi bu zor zamanda yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

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