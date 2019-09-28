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Ekrem’den 5.8 şiddetinde yalan!

Yalanlarla mağduriyet algısı oluşturan CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul’da düzenlenen deprem toplantısına davet edilmediği iddiası da yalan çıktı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:32
Ekrem’den 5.8 şiddetinde yalan!

 Haber Merkezi 

Yalanlarla oluşturduğu mağduriyet algısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu aynı taktiği devam ettiriyor. İmamoğlu’nun İstanbul’da düzenlenen deprem toplantısına davet edilmediği iddiası yalan çıktı. İBB’ye davet gönderildiği ancak İBB’nin toplantıya Genel Sekreterlik düzeyinde katılım sağladığı belirlendi. 

Valilikten tokat gibi cevap

İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına davet edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Oktay: İnsan canı üzerinden siyaseti kabul etmeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da deprem bilgilendirme ile ilgili canlı yayında CHP’li İmamoğlu’nu yalanlayarak sert şekilde eleştirdi. Oktay, “İstanbul’da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz” uyarınısında bulundu.

Genel sekreter itirafı

İBB lojistik merkezinde incelemelerde bulunan İmamoğlu valilikteki toplantıya İBB Genel Sekreter yardımcısının katıldığını söyledi. İmamoğlu’na “Size davet mi gelmedi siz mi öyle uygun gördünüz” diye soruldu. İki kez tekrarlanan bu soruya Ekrem İmamoğluGenel sekreter ve arkadaşlarımız orada” demekle yetindi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:32
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  3. Genel Sekreterlik
  4. İstanbul Valiliği
  5. İmamoğlu
  6. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı
  7. İstanbul’da meydana gelen deprem
  8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  9. CHP’li İmamoğlu
  10. İBB lojistik merkezi
  11. İBB Genel Sekreter yardımcısı
  12. Ekrem İmamoğlu

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