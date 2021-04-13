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Gündem Ekrem yeni uyandı: Kabine toplantısından sonra 'Toplu ulaşım' hamlesi!
Gündem

Ekrem yeni uyandı: Kabine toplantısından sonra 'Toplu ulaşım' hamlesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra açıkladığı yeni kısıtılama kararları, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pandemiyi hatırlattı. Harekete geçen İmamoğlu, bugüne kadar hınca hınç dolu sefer yapan toplu taşıma araçlarında düzenleme yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:29:00 - 2021-04-13 23:37:51

 Yeniakit.com.tr 

Artan koronavirüs vakaları karşısında, Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları, bugünkü Kabine toplantısında görüşüldü. Toplantıdan sonra açıklamarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi akşam saat 19:00'da başlayacağını duyurdu.

Ekrem pandemiyi hatırladı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlardan sonra pandemiyi hatırladı. Bugüne kadar İstanbul'da koronavirüs salgınına rağmen hıncxa hınç dolu bir şekilde hizmet veren toplu taşıma araçlarında düzenleme yapılacağını duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li İmamoğlu, "İBB olarak, toplu ulaşımda yarın itibarıyla 'yoğun saat' uygulamasına geçilecektir. Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir." dedi.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü

İmamoğlu, 18 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik kısıtlamadan sonra İstanbul'da alınan kararı şöyle açıkladı:

"18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkarları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır."

Akit Tv muhabrine cevap vermek yerine Yeni Akit Gazetesi'ni hedef almıştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir toplantıdan sonra, Akit Tv muhabirinin toplu taşımadaki kalabalığı sorması üzerine, cevap vermek yerine, meslektaşlarının yanındaki Akit Tv muhabirini rencide ederek, Yeni Akit Gazetesi'ni hedef almıştı.

İstanbullu pandemi süresince böyle seyahat etti

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