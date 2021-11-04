  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş
Siyaset

Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş

Göreve geldiği günden bu yana adam akıllı tek bir projeye imza atamayan Ekrem İmamoğlu, "yavuz hırsızlığa" soyundu. 16 milyonluk İstanbul'u yönetemeyip 2.5 yılda içler acısı bir hale getiren İBB Başkanı, "AK Parti Hükümeti artık yönetemiyor" diyerek "cambaza bak" taktiğine başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 12:17:00 - 2021-11-04 12:42:47
Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş

Göreve geldiği günden bu yana adam akıllı tek bir projeye imza atamayan Ekrem İmamoğlu, "yavuz hırsızlığa" soyundu. 16 milyonluk İstanbul'u yönetemeyip 2.5 yılda içler acısı bir hale getiren İBB Başkanı, "AK Parti Hükümeti artık yönetemiyor" diyerek "cambaza bak" taktiğine başvurdu. Kendi kabahatini bastırmak için "Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok. Bu ülkenin enerjisine, bu ülkenin genç insanlarına yazık" diyen İmamoğlu'na vatandaşlar "kendi işine bakması" tavsiyesinde bulundu. 

Adeta şov yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul Sultanbeyli’de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek adeta şov yaptı. Ziyaret esnasında kendi beceriksizliğini gizleyip iktidarı eleştiren İmamoğlu, "Memleket yönetilmiyor. Bizim memleketin bu yönetimden, bu idareden bir an önce kurtulması lazım. Kafamızı kuma sokmayalım, bu ülkenin yönetimi bu işi beceremedi” herzelerini yumurtladı. İmamoğlu, "Vatandaş işin içine sokulmuyor. Vatandaş işin içine sokulursa hata da az olur, eksiklik de az olur, doğruları fazla yaparsın. Partili yönetiyor, seçilmiştir hakkıdır. Aç kollarını vatandaşla yönet” ifadelerini kullanarak da göz boyama konusunda ne denli usta olduğunu gözler önüne serdi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyüp

Sen enseni görebilirsen bir daha seçilirsin. Hadi kış tatiline kayak kaymaya. Bu millet bir kere yanıldı ikinciye tahammülü yok. Hı..ıl 2
  • Yanıtla
Çin’de kritik gelişme! Pekin'e girişler yasaklandı
Dünya

Çin’de kritik gelişme! Pekin'e girişler yasaklandı

Çin’de yeni tip koronavirüsün Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı.

3 Kasım vaka sayısı açıklandı
Sağlık

3 Kasım vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 3 Kasım koronavirüs verileri yayınlandı.

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı
Siyaset

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı

Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, Mustafa Sarıgül'ün ortaya attığı "Bir muhalefet partisi Biden'dan para aldı" iddiası için Sarıgül'e pa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay