Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş

Göreve geldiği günden bu yana adam akıllı tek bir projeye imza atamayan Ekrem İmamoğlu, "yavuz hırsızlığa" soyundu. 16 milyonluk İstanbul'u yönetemeyip 2.5 yılda içler acısı bir hale getiren İBB Başkanı, "AK Parti Hükümeti artık yönetemiyor" diyerek "cambaza bak" taktiğine başvurdu. Kendi kabahatini bastırmak için "Dünyada bizim ülkemiz kadar son birkaç yılda fakirleşen başka bir ülke yok. Bu ülkenin enerjisine, bu ülkenin genç insanlarına yazık" diyen İmamoğlu'na vatandaşlar "kendi işine bakması" tavsiyesinde bulundu.

Adeta şov yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul Sultanbeyli’de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek adeta şov yaptı. Ziyaret esnasında kendi beceriksizliğini gizleyip iktidarı eleştiren İmamoğlu, "Memleket yönetilmiyor. Bizim memleketin bu yönetimden, bu idareden bir an önce kurtulması lazım. Kafamızı kuma sokmayalım, bu ülkenin yönetimi bu işi beceremedi” herzelerini yumurtladı. İmamoğlu, "Vatandaş işin içine sokulmuyor. Vatandaş işin içine sokulursa hata da az olur, eksiklik de az olur, doğruları fazla yaparsın. Partili yönetiyor, seçilmiştir hakkıdır. Aç kollarını vatandaşla yönet” ifadelerini kullanarak da göz boyama konusunda ne denli usta olduğunu gözler önüne serdi.