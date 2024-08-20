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Gündem Ekrem yasaya uymuyor, AK Partili belediye topluyor
Gündem

Ekrem yasaya uymuyor, AK Partili belediye topluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-20 16:41:00 -

CHP'li İBB'nin görevini yapmaması nedeniyle, Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırması sonucunda Ayhan Özçelik'in hayatını kaybettiği alanda, AK Partili Fatih Belediyesi ekipleri başıboş sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı.

Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün gece saatlerinde sokak yürüdüğü esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Özçelik, Fatih Belediyesi personellerinin fark etmesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sokak köpeklerinin saldırdığı Özçelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Özçelik'in saldırıya uğradığı özel mülk alanında Fatih Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri'ne bağlı ekipler, savcılık kararı doğrultusunda sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı. Otluk alanda 6 köpeğin olduğunu tespit eden ekipler, sakinleştirici iğne yardımıyla 3 köpeği uyuşturarak Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

“Buradaki dördüncü köpek saldırısı”

Köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in akrabası Burhan Deli, “Saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Özçelik benim akrabam. Bu dört gün içinde burada dördüncü. O köpeklerden biri şu anda gidiyor. Bu dördüncü saldırı. Bir kadıncağıza saldırdılar, hastaneye kaldırıldı. Bizim başka bir amcamızın çocuğuna saldırdılar şu anda yatıyor, her tarafını parçalamışlar. Bu çocuğa da saldırmışlar, belediyenin temizlik işçileri sabah bulmuş. Köpekler başında bekliyormuş. Temizlik işçileri çocuğu köpeklerin elinden almışlar. Beni hastaneye götürün demiş. Hastaneye götürüldüğünde kan kaybından öldü. Çocuğun boğazını, her tarafını parçalamışlar. Biz buralarda oturuyoruz, korkumuzdan geçemez olduk. Hayvan severler gelsin o zaman bu hayvanlara sahip çıksınlar. İnsanları telef ettiler” dedi.

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