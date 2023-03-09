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Gündem Ekrem ve Mansur’a ‘kara mizah’ benzetmesi
Gündem

Ekrem ve Mansur’a ‘kara mizah’ benzetmesi

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yardımcı olarak verilmesini 'Kara mizah' olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 18:11:00 -
Ekrem ve Mansur’a ‘kara mizah’ benzetmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından yeni formül bulundu. Akşener'in önerisiyle cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına cumhurbaşkanı yardımcısı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş görevlendirildi.

"Kara mizah gibi"

Diğer 5 genel başkanında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklandığı altılı masada İmamoğlu ve Yavaş'ın da zoraki cumhurbaşkanı yardımcısı olarak şart koşulması tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar tarafından büyük tepki toplayan bu yönteme Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da sessiz kalmadı.

Aslı Baykal, altılı masanın koltuk ve makam paylaşımı yaptığı pazarlıklara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Baykal, "Altılı masa herhangi bir icraat yapmayacağız biz makam paylaşıyoruz diyor gözümüzün içine bakarak. İstanbulluların 15 milyon nüfuslu şehri yönetmesi ve icraat yapması için oy verdiği belediye başkanının sürekli İstanbul dışında olması yeterince tuhafken, Türkiyenin en problemli ve en büyük iki kentinin belediye başkanlarının şehirlerine ek olarak Türkiyeyi de yönetecek olmaları kara mizah gibi." yorumunda bulundu.

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