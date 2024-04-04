Ekrem ve Mansur, Akşener’i siyasi mevta yapmak istiyor

Buğra Kardan İstanbul

31 Mart yerel seçimlerine tek başına girerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için boy hedefi hâline gelen İYİ Parti’de tansiyon yükseldi. İmamoğlu ve Yavaş’ın operasyonlarıyla zayıf düşen, yerel seçimlerde oy oranı yüzde 4’e düşen partide Genel Başkan Meral Akşener, kurmaylarıyla karşı karşıya geldi. İYİ Parti’de CHP’ye yakın olan bir grup da Akşener’e istifa baskısı yapmaya başladı. İmamoğlu ve Yavaş’ın yönlendirdiği bu grup, ayrıca Akşener’e karşı rakip aramaya soyundu.

Kandil’in kuklası DEM’le ittifak hâlinde olan İmamoğlu ve Yavaş, 2028 seçimlerini de düşünerek Akşener’i koltuğundan etmeyi kafaya koydu. Daha önce İYİ Parti’den çok sayıda ismi para, makam vaat ederek yanına çeken İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’e yönelik son operasyonu öfkeyle karşılandı. Skandal girişim, 2028 seçimleri için hazırlık olarak yorumlandı.

Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan İlter, İYİ Parti’nin zor günler geçirdiğini belirterek “Şu anda CHP, iki başlı ejderha gibi. Başın biri İmamoğlu, diğeri Yavaş. İmamoğlu ve Yavaş’ın gözü İP’in tabanında. 2028’i düşünerek İYİ Parti’nin elinde kalan yüzde 4 oyu koparmak için gerekli her adımı atacaklar. Bir dönem haşır neşir olduğu İmamoğlu ve Yavaş, şu anda Akşener’e büyük darbeler vuruyor“ dedi.

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