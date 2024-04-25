Ekrem ve avanesinin “İsrafı engelledik” yalanını İBB denetim raporu ifşa etti!
İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, meclis toplantısında yaptığı konuşmasında CHP yönetiminin İstanbullunun parasını nasıl israf ettiğini anlattı.
26 ihale dosyasına ilişkin harcamaları anlatan AK Partili Kaynar, yüzlerce milyon liranın çarçur edildiğini belgeleriyle ortaya koydu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "israfı engelledik" sözlerinin yalan olduğu, İBB denetim raporunda
Muhammet Kaynar'ın aktardıklarına göre, İstanbul’a hizmet götürülmesi için merkezi yönetim tarafından gönderilen paranın harcandığı kalemlerden bazıları şöyle:
-Kokteylle 14 milyon 500 bin TL
-Yurt dışı uçak bileti 8 milyon TL
-Otel ücreti 4 milyon 800 bin TL
-Vapurda sarhoş dansı yapan ekibe 148 milyon TL
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