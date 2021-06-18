Ekrem suya zam için bastırıyor, AK Parti grubu direniyor!

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Daha önce suya yüzde 25’lik zam teklifi Cumhur İttifakı oylarıyla reddedilen İSKİ, şimdi de su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti. Eğer İSKİ’nin zam teklifi geçerli olursa İstanbullular konut başına suya 0-15 litre için 4,81 yerine 5,92 lira, 16 metreküp ve üzeri için 7,22 lira yerine 8,88 lira ödemek zorunda kalacak. İSKİ’nin zam teklifinde, “kimyasal girdi maliyetleri” ile “elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışı” gerekçe gösterildi.

Zam var su yok

Haziran ayının başından bu yana İstanbul’un birçok ilçesine su veremeyen İSKİ; Silivri’ye 3 gün, Bağcılar’a 2 gün boyunca su verememişti. Şile’yi 60 saat boyunca susuz bırakan İSKİ, çare olarak ilçeye su tankeri göndererek İstanbulluları 26 yıl aradan sonra su kuyruğuna sokmuştu. İSKİ son olarak Haziran ayının başında 9 ilçenin suyunu 13 saat boyunca kesmişti.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar’ın bazı mahallelerinin musluklarından su akmamıştı.

“İndirim” dedi bindirecek!

Suya indirim vaadiyle seçim kazanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise seçim öncesinde “İstanbullu’nun suya harcadığı parayı azaltacağız. Suda yüzde 40 ortalama indirim yapacağız” demişti.

Öte yandan, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kasım ayına kadar İstanbul’da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirtti.

Zam için olağanüstü toplantı

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Göksu, 15 gün gün önce İSKİ Genel Kurulunda kasım ayında görüşülmesi için aldıkları kararın yine büyükşehir belediyesi tarafından olağanüstü genel kurula getirildiğini söyledi. İBB’nin tavrını eleştiren Göksu,şöyle devam etti: “İstanbul’un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda CHP ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak, Cumhur İttifakı Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. ”

Gözü vatandaşın cebinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimden önce suya yüzde 40 indirim sözü verdiğini ve bunu da mecliste kabul ettiklerini hatırlatan Göksu, su zammını reddetmeleri sebebiyle İBB yönetiminin “engelleniyoruz’ propagandası” yapacağını söyledi. İmamoğlu’nun sözünde durması gerektiğini dile getiren Göksu, “Hani İstanbul’un kaynakları o kadar güçlüydü ki, bu kaynaklarla İstanbul’un bütçesi iki kat artırılabilirdi. Niye arıtamadınız? Hani İstanbul nimetti. İBB Başkanı ‘İstanbul nimet nimet’ derken İstanbul’da yaşayan vatandaşların cebine gözünü dikmiş” dedi.