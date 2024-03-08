Ekrem saat kaç!

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında mal varlığını açıklayarak iki evi, bir arabası ve bir miktar da borcu olduğunu belirten Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un ardından CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu da kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı. Her fırsatta küçük bir köyde doğduğunu ve mütevazı bir ailede büyüdüğünü belirten İmamoğlu’nun Karun’u aratmayan mal varlığı saymakla bitmezken, CHP’nin uyanık adayı Ekrem İmamoğlu’nun servetinin büyük kısmını gizlediği öne sürüldü.

Villaya 'dam' dedi

Üzerine kayıtlı olan ultra lüks evleri ve villaları “dam” diye gösteren, Kazdağı’nın eteğindeki milyonluk araziyi “tarla” diye masumlaştıran İmamoğlu’nun 8 bin TL’ye satın aldığı tabancasını bile listeye dahil ederken, kolundan çıkarmadığı İsviçre menşeli IWC marka milyonluk saatini gizlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Büyükçekmece’de 2 dükkan, Beylikdüzü’nde 2 dükkan ve 1 mesken, Beylikdüzü’nde 2 arsa, Balıkesir’de arsa, Çanakkale’de ev ve tarla, Trabzon’da ofis ve dükkan, Balıkesir’de ev ve arsası olan İmamoğlu’nun servetinin görünen kısmı ise adeta dudak uçuklattı. Ev hanımı olan ve Muğla’da mesken, Beylikdüzü’nde 1 arsa ve dükkan, Trabzon’da kargir ev ve arsa ile tarlası, 2013 tarihinde alınan JİP’i bulunan eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ise değeri milyonları bulan çok sayıda takısı ve altını olması, İstanbul’un bütçesini sıfırlayan İmamoğlu’nun sıra eşine ve kendisine gelince nasıl işini bildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İmamoğlu'nda yok yok!

Sözde ‘halkçı’ görünen CHP’nin kapitalist adayı İmamoğlu ile eşinin saymakla bitmeyen ve buzdağının görünen kısmı olarak ifade edilen servet dökümü şöyle:

“60 metrekarelik alt katı ahır olan evde büyüdüm” diyen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı mal varlığı listesinde Beylikdüzü’nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece’de 2 dükkan, Beylikdüzü’nde 2 arsa, Çanakkale’de ev, Balıkesir’de arsa, Trabzon’da ofis ve dükkan, Çanakkale’de tarla, Balıkesir’de arsası olduğu görüldü. İmamoğlu ayrıca bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL’si olduğunu öne sürdü. Sarıyer’deki Boğaz’a karşı alınan ve İmamoğlu İnşaat’a kayıtlı villalık arsalar ile babasının üzerinde kayıtlı sayfa sayfa tapulardan ve IWC marka “Portugieser Perpetual Calendar” model milyonluk saatten bahsedilmedi.

Ev hanımı değil hanımağa

Göz boyamaya yönelik servet listesinde Ekrem İmamoğlu’nun ev hanımı eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun hiç çalışmadığı halde daha çok servet biriktirdiği gözlendi. Listede, Dilek’in Beylikdüzü’nde 1 arsa ve dükkan, Muğla’da mesken, Trabzon’da kargir ev ve arsa ile Trabzon’da tarlası bulunduğu kaydedildi. 2013 tarihinde alınan ‘Wolksvagen’ marka JİP’i olduğu belirtildi. Bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer bankada 52 gram altını olan Dilek’in 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bileziği, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altını, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu belirtildi.

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