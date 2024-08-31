Ekrem Muhipleri Cemiyeti’nin “Psikolojik Harekât” elemanı Şaban iddia etmişti! İmamson’un medyadaki askerleri “yavaş yavaş” taarruza geçiyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Ekrem İmamoğlu'na yakın medyanın Mansur Yavaş'a yönelik psikolojik bir harekât başlattığını belirtti. Korkmaz, Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterilmesinin kurnaz bir tuzak olduğunu vurguladı. Bu hamlenin İmamoğlu’nun lehine algı oluşturma çabası olduğunu ifade eden Korkmaz, Saraçhane Medyası’nın bu salvolara devam edeceğini öngördü. Tamer Korkmaz, İmamoğlu'nun Yavaş'a yönelik tuzaklarına dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti:

"Saraçhane Medyası’nın ekran bülbüllerinden biri; tilkilik yapayım derken, fena halde ortada kalıverdi.

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Ekrem Muhipleri Cemiyeti’nin “Psikolojik Harekât” elemanı Şaban’ın iddiasına göre…

Güya “Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun iki yardımcısından biri olacakmış!”

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Mansur Yavaş, bu serbest atışa şu cevabı yapıştırdı:

“Şaban, herhalde bir görev üstlendi…

Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor!”

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“Herkesin bildiği” sır:

-Yavaş, vakti geldiğinde “Cumhurbaşkanı Adayı” olmak istiyor.

Şayet, CHP kendisini aday göstermez ise çok rahat yüz bin imza ile aday olur…

Veya dışarıdan mesela İYİ Parti onu aday gösterebilir.

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Vaziyet, böyleyken…

Onu şimdiden muhtemel Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak göstermek, yarış dışı kalmasını istemenin kurnazca dillendirilmesi anlamına geliyor.

Daha ziyade Kara Mizah’ın alanına giren bu çıkışın, İmamson’un lehine algı oluşturmak için yapıldığı aşikâr, resmen sırıtıyor.

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Ekrem’e yakın kaynakların da, akla ziyan bu iddiayı yalanladığı söylendi; onlar elbette üstlenmeyecekler ancak psikolojik harbin bu dökülen örneğini yan ceplerine koyacaklardır!

SALVOLAR VE TUZAKLAR

Bay Kemal’i evinde ziyaret ederek “Kurnaz Tilki” hesabıyla bir atraksiyon çeken Ekrem İmamson, en büyük rakibinin Mansur Yavaş olduğunu çok iyi biliyor.

Şaban’ın serbest uçuşu, işbu hususu iyice belirgin hale getirdi.

Anlaşılan o ki, bundan sonra Saraçhane Medyası’nın leşkerlerinden Yavaş’a yönelik başka salvolar da gelecek!

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Kılıçdaroğlu, eski evladı Ekrem’den soğuk yemek hesabı bir intikam almak için Yavaş’a yakın duracaktır.

İmamson’un, Kemal Bey’i evinde ziyareti, zaten bu hususu bloke edebilmekle alakalı bir manevraydı; bu minvaldeki ilk adımdı.

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Bay Kemal’in “Kurnaz Siyasi Tilki” Ekrem İmamson’un bu tuzağına düşüp düşmeyeceğini ise zaman gösterecek!"