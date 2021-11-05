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Siyaset Ekrem, Meral ve Pervin ablalarına güveniyor
Siyaset

Ekrem, Meral ve Pervin ablalarına güveniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için her yolu denediğini, ancak bunda başarılı olup olmayacağı konusunda tereddütleri bulunduğunu yazdı. Selvi, İmamoğlu'nun Meral Akşener ve Pervin Buldan'a güvendiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:28:00 -
Ekrem, Meral ve Pervin ablalarına güveniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için her yolu denediğini, ancak bunda başarılı olup olmayacağı konusunda tereddütleri bulunduğunu yazdı.

İmamoğlu’nun yarın cumhurbaşkanı adayı olacakmış gibi çalıştığını kaydeden Selvi, “İmamoğlu, cumhurbaşkanını halkın seçeceğini biliyor. O nedenle cumhurbaşkanı adayının belirleneceği masaya isminin halkın en çok desteklediği aday olarak girmesini istiyor. O nedenle halk tabanını genişletmeye çalışıyor. Karadeniz ziyaretiyle milliyetçi ve muhafazakârların, Diyarbakır gezisi ile Kürtlerin desteğini kazanmayı amaçlıyor. İlk zamanlardaki pırıltısını kaybetmesine, birinciliği Mansur Yavaş’a kaptırmasına rağmen halk tabanını güçlü tutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bakalım bilek güreşini hangisi kazanacak?

Böyle giderse Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun önünü kesmesinin çok kolay gözükmediğini belirten Hürriyet yazarı, “Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ana kadar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki rekabet sürecek. İmamoğlu, Meral ve Pervin Ablalarına güveniyor ama Kılıçdaroğlu’nun elindeki imkânlar da az değil. Bakalım bilek güreşini hangisi kazanacak” dedi.

 

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