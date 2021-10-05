Ekrem kuyrukları hortlattI

Kendisini İBB başkanlığı koltuğuna oturtan CHP, HDP ve İP’lilere iş alanı açmak için liyakat sahibi kadroları tasfiye eden CHP’li Ekrem İmamoğlu beceriksiz kadrolarıyla İstanbul’a kabus yaşatıyor. Hizmetten ziyade şov üreten CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iş bilmezliği nedeniyle 25 yıl geriye götürdüğü İstanbul’u ekmek kuyrukları, su kuyrukları, ulaşım kuyrukları ve akıllı kart kuyrukları ile yaşanmaz hale getirdi.

Sözem dönemini geri getirdi

En son 1994 öncesi CHP’li Nurettin Sözen’in İBB Başkanı olduğu dönemde kuyruklarda birbirini ezen İstanbul halkı, İmamoğlu’nun gelişiyle aynı eziyeti yeniden yaşamaya başladı. Hizmetten ziyade şov üreten CHP’li İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana metropol kenti sonu gelmeyen kuyruklara mahkum etti. İmamoğlu’nun çeyrek asır geriye götürdüğü İstanbul, ekmek kuyrukları, su kuyrukları, ulaşım kuyrukları ve akıllı kart kuyrukları ile yaşanmaz hale geldi. İBB iştiraki BELBİM tarafından geliştirilen toplu taşıma kartı İstanbulkart’ı almak isteyen vatandaşlar, kartı temin etmekte zorluklarla karşılaşıyor. Toplu ulaşımda yaşanan ve karaborsaya düşen İstanbulkart sıkıntısı nedeniyle binlerce vatandaş akıllı kart satışı yapılan bayilerin ve Biletmatiklerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kart bulamayan ve Biletmatiklerde “İstanbulkart yoktur” yazısını gören binlerce İstanbullu ise karaborsacılardan fahiş fiyata ulaşım kartı temin etmeye başladı.

Otobüs kuyrukları

İmamoğlu, pandemi döneminde de gerekli tedbirleri almayarak toplu ulaşım merkezine dönüştürdü. Başta ‘çilebüs’e dönen metrobüsler olmak üzere toplu ulaşım araçlarının seferlerinin azaltılması nedeniyle duraklarda izdiham yaşandı. Altunizade, Zincirlikuyu, Şirinevler gibi yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu metrobüs duraklarında insan trafiği ‘kilit’ oldu. İşine ve evine gitmek isteyen İstanbullular uzun kuyruklara neden oldu. İmamoğlu’nun Adalar Hattı’nda yaptığı fahiş zamlar da insanları kuyruklara mahkum etti. Tam ücret tarifesine yapılan yüzde yüzlük zamla sonucu tek basım 10 liraya yükselince, vatandaşlar indirimli Adakart almak için başvuru merkezi önünde kuyruk oluşturdu. 15 Ocak 2021 tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yükleme mecburiyetine tabi tutulan vatandaşlar da İstanbul kart başvuru noktalarına akın ederek kuyruğa sebep oldu.

Ekmek büfeleri, su tankerleri

İmamoğlu tarafından atanan likayatsiz kadrolar nedeniyle Halk Ekmek önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Kamunun imkanlarıyla yandaş Sözcü gazetesini dağıtan CHP’li İBB, İstanbul halkına yönelik ekmek sevkiyatını azalttı. Halk Ekmek büfelerine günde üç defa yapılan servisin ikiye düşürülmesinin ardından vaktinde yeterli ekmeğin gelmediği büfelerin önünde yoğun kalabalıklar birikti. Günlerce suların akmadığı Şile’de de Sözen dönemini hatırlatan manzaralar meydana geldi. 60 saat süren kesintilerin ardından halk İSKİ’ye ait tankerlerden su alabilmek için bidonlarla sıraya girdi.