Ekrem kulağını mı çekti Can Ataklı? Böyle U dönüşü ilk kez görüldü

Flash TV yorumcusu Can Ataklı'dan son dönemin en hızlı U Dönüşü rekoru geldi. Dün İmamoğlu’na yemeğe gittiği için “salaklık yaptı” diyen Can Ataklı, bugün “ne var kardeşim yemek yemişse” diye Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya geçti. Medya kulisleri, Can Ataklı'nın kulağını kimin çekip de bu kadar hızlı U Dönüşü yaptırdığını merak ediyor.

Can Ataklı yemek olayının patlamasının ardından yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: "O yemeği ertelemesi lazımdı. Daha büyük fahiş hata, yemekten hemen çıkacaksın kar başlayınca... CHP'li bir çok kişiyi de tuzağa düşürmüş oldular. Herkes onu savunmak için attığı tweetlerini silmek zorunda kaldı."

"Bak ne oldu şimdi, 'yağmurda Bodrum'da, depremde kar tatilinde, İstanbul kar altında kalırken balıkçıda kafa çekiyor' oldu. Bir de salak gibi gideceğin restoranın önüne önceden kar kürüme araçlarını falan gönderirsen ve onlar da 10 dakikada bir restoranın önünden geçip yapıyorsa..."

24 saatte geni vites yaptı

Can Ataklı bu sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden U Dönüşü yaptı. "Ne varmış kardeşim yemek yemeye gittiyse. Bu bir özgüven" diyen Can Ataklı, "Yemeğe gittiğinde İstanbul'da kar falan yok. Bana sorsan 'gider miydin?' diye... Gidilebilir ya, bunda bir şey yok. Kar yağıyor dişe Belediye Başkanı'nın dışarda durması diye bir şey yok. İşi rakı-balık işine getirip din karıştırıyorlar ya..." ifadelerini kullandı.