Göreve gelmeden önce birçok vaatte bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 3 yıldır tatillerden fırsat buldukça İstanbul'da kalıyor. Hemen hemen İstanbul'un yaşadığı birçok doğal afette tatilde olan İmamoğlu, yollara da İstanbullularla alay edercesine afişler astırıyor.

Tatilden gelemedi

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz olmak başta üzere birçok yerde su baskınlarına yol açtı. Ev ve dükkanlar suya gömüldü. İstanbul'un kışın yaşadığı kar felaketinde büyükelçiyle balık yemeğini bölmeyen, bayramda yaşanan sel felaketinde ise Fethiye'de tatilde olan ve tatilini bölerek İstanbul'a dönmeyen İmamoğlu, kente dalga geçer gibi afişler astırdı.

Su taşkını sorunlarını çözmüş

Bayramda Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen Fethiye'de tatilde olan ve CHP yandaşı FOX TV başta olmak üzere tüm İstanbulluların tepkisini alan İmamoğlu, bayram sonrası yıllara 'İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' yazılı afişler astırdı. Milletin aklıyla alay etmeye çalışan İmamoğlu'nun bu afişini gören İstanbullular "Ekrem kendini madara etmek için yeni bir afiş astı" yorumunda bulundu.