  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ekrem kandırdığı İstanbulluları üzdü! Suya yüzde 25 zam geldi
Ekonomi

Ekrem kandırdığı İstanbulluları üzdü! Suya yüzde 25 zam geldi

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran Ekrem İmamoğlu idaresinde İBB'ye bağlı İSKİ, suya yüzde 25 zam yaptı. Zamlı tarife Aralık ayından itibaren geçerli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 19:34:00 -
Ekrem kandırdığı İstanbulluları üzdü! Suya yüzde 25 zam geldi

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, İSKİ'nin 2023 yılı bütçesi ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı su tarifesi belirlendi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın sunduğu 2023 bütçesi 32 milyar 836 milyon TL olarak açıklandı. 

Yüzde 45 zam istedi

Şafak Başa, sunumunda yeni yılın su tarifesinde ilk ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 35 zam önerisinde bulunduklarını açıkladı.

Suya yüzde 25 zam yapıldı. Zamlı tarife Aralık ayından itibaren geçerli olacak. 

Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!
Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!

Gündem

Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!

CHP'de kavga büyük! Sözcü, Ekrem'e operasyon
CHP'de kavga büyük! Sözcü, Ekrem'e operasyon

Gündem

CHP'de kavga büyük! Sözcü, Ekrem'e operasyon

Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi
Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi

Siyaset

Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!
İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Siyaset

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi!
Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Siyaset

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!
Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!

Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23