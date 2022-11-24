Ekrem kandırdığı İstanbulluları üzdü! Suya yüzde 25 zam geldi
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran Ekrem İmamoğlu idaresinde İBB'ye bağlı İSKİ, suya yüzde 25 zam yaptı. Zamlı tarife Aralık ayından itibaren geçerli olacak.
İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, İSKİ'nin 2023 yılı bütçesi ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı su tarifesi belirlendi.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın sunduğu 2023 bütçesi 32 milyar 836 milyon TL olarak açıklandı.
Yüzde 45 zam istedi
Şafak Başa, sunumunda yeni yılın su tarifesinde ilk ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 35 zam önerisinde bulunduklarını açıkladı.
Suya yüzde 25 zam yapıldı. Zamlı tarife Aralık ayından itibaren geçerli olacak.
Gündem
Sapkın proje ‘Eşcinsel İmam’ Mohamed Zahed’in İstanbul konferansına Garanti BBVA ve Ekrem İmamoğlu desteği!
Siyaset
Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi
Siyaset
Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"