‘Ekrem istifa’ sloganları! Miting öncesi 'metro' rezaleti
İstanbul'da 'Büyük Filistin' mitingine gitmek isteyen vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından engellenmeye çalıştı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımı sağlayan metro hattında seferler dururken İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar 'Ekrem istifa' sloganları attı.
Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı dolduruyor.
Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanına geliyor.
Havalimanı metrosunda seferler durdu
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresinde beceriksiz İBB'nin Atatürk Havalimanı'na ulaşımı sağlayan metro hattında seferler durdu.
Yoğun kalabalığın oluştuğu Yenibosna durağındaki rezaleti protesto eden vatandaşlar 'Ekrem istifa' sloganları attı.