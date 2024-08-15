  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye satılmayan Eurofighter savaş uçakları oraya konuşlandı! "Ankara'ya satmayın" diyen onlar mı?

Beyaz Saray'dan Gazze ve Hamas açıklaması: Yarın önemli bir gün olacak

Gürcistan Türkiye'ye karşı hamlesinde maalesef başarılı oldu! İşte bu kötü haber

Kassam iğne deliğinden füze geçirip siyonistleri perişan etti

Elon Musk bile yapamamıştı! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak Hyperloop teknolojisi çıkışı

Katil İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Ünlü yağ devi o ilimizden peş peşe arazi toplamaya başladı! Arazilerde yapacakları iş herkesi şaşırttı

Bakan Güler'den F-16 görüşmesi açıklaması

THY'den bilet dileniyorlardı! Dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde 2 Türk bulunuyor

Yunanistan Genelkurmayından Türk askerine kahpelik! Bayrağımızı böyle kırptılar
Gündem Ekrem İstanbul'u kokuttu
Gündem

Ekrem İstanbul'u kokuttu

Yeniakit Publisher
2024-08-15 12:10:00 -
Ekrem İstanbul'u kokuttu

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç’ten sonra Ayamama Deresi’ni de kokutarak İstanbul’u yaşanmaz hale getirdi. Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükmece’de vatandaşlar pis kokudan isyan ediyor.

Yurt dışı gezilerinden başını kaldırdığında İstanbul’a uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul’un dört bir yanında kötü kokular yükselmeye başladı. Haliç, etrafından yürünmez, yakınından geçilmez eski günlerine yaklaşırken İstanbul’da Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen Ayamama Deresindeki kirlilik de vatandaşların tepkisine yol açtı.

Ayamama Deresi’ni ıslah çalışmaları çerçevesinde projelendirilen Bakırköy Ayamama Yaşam Vadisi, ev ve fabrika atıklarının sebep olduğu ağır koku ve kirliliğe teslim oldu. Özellikle Halkalı ve Yenibosna bölgelerinde yoğunlaşan kirlilik ve kokuya artık tahammül edemeyen çevre sakinleri, isyan etti.

Kötü koku, sinek, böcek...

Bölge sakinlerinden Kadir Ay, Ayamama Deresi üzerinde kurulan Yaşam Vadisi’nin yaşanamayacak bir bölge haline geldiğini savunarak, “Buranın kokusundan ve pisliğinden biz artık usandık. Belediyeye kaç defa şikayette bulunduk ama hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Bu derenin pisliğinden, sineklerinden ve böceklerinden usandık. Buranın bir şekilde temizlenmesi lazım. Her yıl temizlenmesi gereken yer, iki senede bir temizleniyor. Buraya çocuk parkı yapmışlar, çocukları koruyacak demirleri bile yok. Ailemizle burada oturamıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, burası Yaşam Vadisi değil, yaşanamayacak bir yer olmuş” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23