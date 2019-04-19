Ekrem İmamoğlu'nun tepki çeken genelge!

Üst düzey bir devlet yetkilisinden edinilen bilgiye göre Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede hiçbir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde, müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

İnceleme ve araştırmanın dışında, İmamoğlu’nun imzasını taşıyan genelge ile verileri ‘kopyalama’ yetkisi vermesi de dikkat çekti.

İBB'den kopyalanacak veri tabanında yer alanlar

- MİT tesislerinin tüm detayları

- Askeri tesislerin tüm detayları

- Cumhurbaşkanlığı dahil tüm devlet kurumlarının İstanbul yerleşkelerinin detayları da bulunmaktadır.

İmamoğlu'nun amacı ne?

Hiçbir şekilde güvenlik soruşturmasından geçmemiş 3 kişiyi belediyenin tüm veri tabanını kopyalaması için resmi yazı yazan Ekrem İmamoğlu büyük tepki topladı.



Tepki çeken bu hamle hayata geçerse İstanbul'un tüm mahrem ve istihbari bilgileri kopyalanmış olacak ve mazbata iptal edilse dahi bu bilgiler İmamoğlu'nda olacak.





AK Partili vekilden tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.



Güler 'İmamoğlu hiçbir şekilde güvenlik soruşturmasından geçmemiş 3 kişiyi belediyenin tüm veri tabanını kopyalaması için resmi yazı yazdı. İmamoğlu yayınladığı genelgede hiç bir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde, müfettişlere ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veritabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi' dedi.



Güler sözlerine "Kamu kuruluşunda görevlendirme koşulları bellidir. Belediyemiz müfettişlerinden belediyemiz çalışanlarından veya dışarıdan görevlendirilecek 3 uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanlarında her türlü araştırma yapılması... Siz belediye çalışanlarının dışından herhangi bir kişiyi elektronik veri tabanı için nasıl görevlendirebilirsiniz, hangi yetkiyle? Belediye başkanı değil ne olursanız olun. Herhangi 3-5 kişiyi görevlendirebilir misiniz? Kamunun siber güvenliği açısından nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Yaptığınız işlem nedir? Dışarıdan sokaktan geçen herkesi çalıştır o zaman." diye devam etti.

'İmamoğlu suç işlemiştir'

AK Partili Yılmaz Tunç da Twitter hesabından tepki gösterdi.



Bu görevlendirmenin suç olduğunu belirten Tunç, ''SKANDAL!

Belediye dışından görevlendirilecek kişilere 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini kopyalama yetkisi veren @ekrem_imamoglu 6698 Sy Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal etmiş, TCK’nın 135 ila 140.maddeleri gereğince hapis cezasını gerektiren bir suç işlemiştir'' ifadelerini kullandı.



