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Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!

Mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi yemekhanesini teftiş ettiğini gösteren videoda, kendisine de personel yemeğinden yapılmasını istediği olay tamamen kurgu çıktı. Yaşanan olayın belediyenin çay ocağında çekildiği ve İmamoğlu'nun yemeğini balıkçıda yediği öğrenildi.

19 Nisan 2019 Cuma 01:37
Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir çay ocağında teftiş yaparken kendisine de personel gibi musakka yapılmasını istediği gösteren bir video paylaşılmasına rağmen aynı gün yemeğini İstanbul’un en ünlü balıkçılarından birinde yediği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını tartışmalı şekilde alan Ekrem İmamoğlu bugün mesai yaptığı belediyede bir çay ocağını teftiş etti.

CHP'liler tarafımdan sosyal medyada paylaşılan videoda, personele 'Bugün menüde ne var, ne yaptınız'diye soran İmamoğlu, 'kendisine antrikot, çalışanlara musakka' yaptığını söyleyen çalışana tepki gösterdi. İmamoğlu, 'bundan sonra herkese aynı olacak'dedi.

Bu diyalog, CHP'ye yakın medya tarafından "ilk icraatı tabldotları eşitlemek oldu" şeklinde servis edildi.

Bu videoyu izleyenler İmamoğlu'nun mütevazi yaşadığı ve çalışanlar gibi musakka yediğini zamnederken gerçek çok farklı çıktı.

İmamoğlu'nun ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi'nde yemek yemediği, İstanbul'un en ünlü balıkçılarından birisine gittiği belirlendi. Cankurtaran'daki lüks balıkçıda resteuran sahibi tarafından karşılanan İmamoğlu'nu yine restoran sahibi İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla ele verdi. Fotoğrafta İmamoğlu'nun ekibi ile mekana giririş yaptığı görülüyor.

İBB'de başkana özel yemek çıkmıyor

Diğer taraftan edinilen bilgiye göre, İBB yemekhanesinde tüm personele aynı yemek çıkıyor ve bugüne kadar İBB Başkanı da o yemekten yiyor.

Farklı yemek için Özel Kalem Müdürlüğü'nden talimat gitmesi gerekiyor

Başkan farklı bir yemek çıkması için Özel Kalem Müdürlüğü'nden garsonlara talimat vermesi gerekiyor.

'Herkese musakka size antrikot tiyatrosu'

Sosyal medyada ve CHP'ye yakın yayın organlarında yayınlanan görüntülerde İmamoğlu, "mutfak" denilen bölüme giriyor ve "bugün ne var yemekte" diye soruyor.

Görevliler ise "musakka var, ama size antrikot var" yanıtını veriyor. İmamoğlu ise "olmaz, birine antrikot birine musakka olmaz" diyor.

Menüyü sorduğu yer çay ocağı

Bu diyalog CHP'ye yakın medya tarafından "ilk icraatı tabldotları eşitlemek oldu" şeklinde servis edildi.

Ancak olayın aslı daha sonra ortaya çıktı. İmamoğlu'nun girdiği yer aslında mutfak değil, çay ocağıydı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 01:37
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

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