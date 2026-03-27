Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi fena yakalandı! Resmi belgede sahtecilik iddiası

Halil İbrahim Kurşun, Sarıyer’de yürütülen bazı inşaat projelerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kurşun, görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun kayınbiraderi Ali Kaya’nın oğlu Volkan Kaya’nın sahibi olduğu şirket üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi gerektiğini söyledi.

“SAHTE BELGELERLE HARÇ ÖDENMEDİ”

İddialara göre, Volkan Kaya’ya ait Valens Limited şirketi tarafından Sarıyer’in Zekeriyaköy bölgesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda villa projeleri hayata geçirildi.

Kurşun, bu projeler kapsamında Sarıyer Belediyesi’ne ödenmesi gereken harç ve ücretlerin ödenmediğini, bunun yerine sahte belgelerle ödeme yapılmış gibi gösterildiğini öne sürdü.

“FARKLI PROJELER DE İNCELENMELİ”

Kurşun, söz konusu şirketin yalnızca tek bir projeyle sınırlı kalmadığını belirten Kurşun, farklı bölgelerde gerçekleştirilen projelerin de detaylı şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti.

GÖZLER SORUŞTURMADA

Ortaya atılan iddialara ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, konunun yargıya taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu.

İddiaların doğruluğu, yapılacak inceleme ve olası soruşturma süreçlerinin ardından netlik kazanacak.