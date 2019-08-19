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Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili sonrası Tuğçe Kazaz'dan olay paylaşım

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından ortalıkta görünmeyen ve vatandaşların tepkisini çeken Ekrem İmamoğlu, 'yelekli şov' sonrası tatiline geri döndü. Bu duruma tepki gösteren Tuğça Kazaz'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:23
Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili sonrası Tuğçe Kazaz'dan olay paylaşım

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokaklar nehire dönerken, bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu gelişmeler esnasında Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın tepkisini çekmişti. İmamoğlu, yeleğini giyip zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüştü.

Kameralara göründü, tatile geri döndü

Vatandaşlara gerekenin yapılacağını belirten İmamoğlu daha sonra ise Bodrum'a geri döndü. İmamoğlu 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a döndü.

Sosyal medyada vatandaşların büyük tepkisini çeken İmamoğlu'na bir tepki de Tuğçe Kazaz'dan geldi. Kazaz Twitter'dan yaptığı paylaşımından İmamoğlu için "İçi boş işlere ve bol güneşlere devam" ifadesini kullandı.

İşte Tuğçe Kazaz'ın o paylaşımı.

"İstanbul ne yazık ki bir sel felaketi yaşadı. Elbette önceki belediyelerin bunda payı çok büyük ama sıra şova gelince başkan göründü. Bir sen, bir Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir de Trump şov yapmadan o koltuklarda duramıyorsunuz. Neyse, içi boş işlere ve bol güneşlere devam."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:23
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Tuğçe Kazaz
  3. İstanbul
  4. Trump

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